ChatGPT : comment utiliser le chatbot IA viral qui a pris le monde d’assaut ?

Par exemple, si vous tapez « expliquer comment le système solaire a été créé », vous obtiendrez un résultat plus détaillé avec davantage de paragraphes que si vous tapez « Comment le système solaire a été créé », même si les deux requêtes donnent des résultats assez détaillés. Vous avez également la possibilité d’être plus spécifique en saisissant des demandes pour un essai avec un nombre spécifique de paragraphes ou une page Wikipédia.

La page Web de ChatGPT est simple et comprend une zone pour que les résultats s’affichent et une zone de texte en bas de la page pour que vous puissiez taper vos questions . J’ai commencé par des questions. Cependant, OpenAI recommande de saisir une déclaration pour obtenir le meilleur résultat possible.