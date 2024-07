Google TV Streamer : Une nouvelle ère pour le streaming de Google

L’accès aux services de streaming sur les grands écrans de nos maisons est devenu une partie intégrante de notre quotidien. Beaucoup d’entre nous se contentent des fonctionnalités intégrées à leur smart TV, tandis que d’autres préfèrent utiliser des boîtiers externes ou des dongles pour améliorer leur expérience de visionnage. Parmi les populaires options pour ajouter le support de streaming à un ancien écran, le Chromecast avec Google TV de Google s’est distingué.

Cependant, ce matériel n’a pas été mis à jour depuis plusieurs années. En avril dernier, des rumeurs ont émergé sur l’arrivée d’une nouvelle génération, et aujourd’hui, nous avons enfin un aperçu de ce à quoi elle pourrait ressembler.

Contrairement aux précédents Chromecast, souvent caractérisés par leur format de dongle HDMI se suspendant derrière le téléviseur, les sources de 9to5Google révèlent que ce nouvel appareil, baptisé « Google TV Streamer », adoptera un design de set-top box plus traditionnel.

Le nouvel appareil a une partie supérieure inclinée, et le design général est en accord avec les autres appareils récents de Google. Ce design peu profond et incliné rappelle davantage un dock de charge sans fil qu’un appareil de streaming conventionnel.

9to5Google spécule que ce Google TV Streamer pourrait utiliser un système de streaming de proximité analogue à celui de la Pixel Tablet, bien qu’aucune preuve concrète ne soit encore disponible.

Une télécommande remaniée pour le Google TV Streamer

L’un des aspects les plus intéressants de cette nouvelle génération est la télécommande entièrement remaniée. La disposition des boutons a été mise à jour, avec le bouton de volume déplacé sur la face avant. Les icônes de Google Assistant ont été remplacées par un simple microphone, et un bouton magique personnalisable fait également son apparition, bien que nous n’obtiendrons probablement pas les deux boutons magiques que beaucoup espéraient.

Comme on pouvait s’y attendre, le Google TV Streamer prendra en charge la sortie 4K. Cependant, les détails techniques restent encore flous. Une question cruciale reste sans réponse : où cet appareil s’intégrera-t-il dans l’écosystème de Google ? Jusqu’à présent, Google a toujours proposé au moins une solution de streaming à bas prix, comme le Chromecast HD avec Google TV, même avec la disponibilité du modèle 4K. Ce Google TV Streamer mettra-t-il fin à cette dichotomie ? Sera-t-il suffisamment abordable pour que cela n’ait pas d’importance ? Nous attendons avec impatience de voir ces questions résolues.

Le Google TV Streamer pourrait marquer une nouvelle étape dans l’évolution des appareils de streaming de Google. Avec son design innovant et sa télécommande remaniée, il promet d’offrir une expérience utilisateur améliorée. Toutefois, le mystère demeure quant à ses caractéristiques techniques complètes et son positionnement tarifaire. Restez à l’écoute pour plus de détails sur cette nouvelle solution de streaming prometteuse.

Le Google TV Streamer est susceptible de faire ses débuts lors de l’événement matériel de l’entreprise le 13 août, aux côtés d’une litanie d’autres produits, notamment le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL, le Pixel 9 Pro Fold, le Pixel 9, la Pixel Watch 3, la Pixel Watch 3 XL, et probablement d’autres surprises.