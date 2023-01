Ce que l’on peut attendre de l’événement Unpacked de Samsung du 1er février

Ce mercredi 1er février, Samsung organisera son premier lancement de smartphone en personne depuis le Galaxy S20 en février 2020. La société est largement attendue pour annoncer sa nouvelle gamme de smartphones phares lors de l’événement, à savoir la série Galaxy S23. Mais, comme le veut la tradition, Samsung annoncera très certainement quelques autres produits pour faire bonne mesure.

Voici un récapitulatif de tout ce que nous attendons de l’événement, dont le coup d’envoi est prévu à 19 heures ce mercredi. Cette année, les rumeurs suggèrent que Samsung pourrait bousculer un peu les choses. Elle aura apparemment toujours une nouvelle gamme de smartphones à annoncer, mais plutôt que des tablettes, elle devrait avoir de nouveaux ordinateurs portables.

Voici tout ce qui devrait arriver.

La série Galaxy S23

Celle-ci est facile, et pas seulement parce que Samsung a annoncé une nouvelle gamme de smartphones phares au début de chaque année depuis une décennie. Non, c’est également facile parce que les prochains smartphones de Samsung ont plus ou moins déjà fuité dans leur intégralité, ce qui signifie que nous avons une assez bonne idée de leur apparence et de leurs spécifications, même si nous ne savons pas encore exactement comment cela se traduira en termes de performances dans le monde réel.

Comme l’année dernière, la gamme semble être composée de trois appareils. Il y a le Galaxy S23 standard, le S23+ légèrement plus grand, et enfin, le Galaxy S23 Ultra haut de gamme. Les rumeurs suggèrent que les deux premiers auront un design et des spécifications similaires, tandis que le troisième sera plus distinct visuellement avec au moins une caractéristique unique significative.

Bien sûr on parle de la caméra principale du S23 Ultra, qui, selon les rumeurs, utiliserait un capteur principal haute résolution de 200 mégapixels. C’est presque le double du capteur de 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra de l’année dernière. Le capteur exact devrait être l’ISOCELL HP2 de Samsung, que Samsung a annoncé il y a quelques semaines.

En plus de ce capteur de 200 mégapixels, une fuite des spécifications suggère que le Galaxy S23 Ultra aura trois caméras supplémentaires, une ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x, et un autre téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique 10x. Il s’agit d’un système d’appareil photo nettement supérieur à celui du Galaxy S23 et du Galaxy S23+, dont les fiches techniques qui ont fait l’objet de fuites suggèrent qu’ils seront tous deux dotés de systèmes à trois capteurs photo composés de capteurs principaux de 50 mégapixels, d’ultra-large de 12 mégapixels et de téléobjectifs de 10 mégapixels.

Les images divulguées suggèrent que ce ne sont pas seulement les systèmes de caméra qui distinguent le S23 et le S23+ du S23 Ultra, mais aussi leurs designs. Le Galaxy S23 Ultra aura apparemment des coins carrés et un stylet S Pen, réitérant son statut de successeur spirituel des téléphones Galaxy Note de Samsung. Les Galaxy S23 et S23+ ont des bords arrondis beaucoup plus doux, même s’ils ont abandonné la bosse de la caméra qui distinguait les S22 et S22+ du S22 Ultra l’année dernière.

Des prix plus élevés ?

Ensuite, les écrans. Comme son nom l’indique, le Galaxy S23 est le plus petit des trois téléphones, avec un écran OLED 1080 p 120 Hz de 6,1 pouces. Le S23+ est légèrement plus grand (6,6 pouces), mais les caractéristiques de son écran sont en grande partie les mêmes. Enfin, le S23 Ultra a un écran plus grand, toujours de 6,8 pouces, et surtout, sa résolution passe à 1440 p. Il est toujours OLED et toujours 120 Hz.

Les trois smartphones seront alimentés par un processeur Snapdragon 8 Gen 2 modifié dans le monde entier. Le reste des spécifications de la gamme semble être globalement cohérent avec les précédents flagships Samsung et l’industrie en général. L’Ultra disposera de 8 à 12 Go de RAM et de 256 à 1 To de stockage, tandis que les deux autres modèles seront livrés avec 8 Go de RAM et entre 128 et 512 Go de stockage. Les capacités de la batterie vont de 3 900 mAh à 5 000 mAh sur les trois téléphones, avec une charge rapide de 45W sur le Plus et l’Ultra et de 25W sur le S23 de base.

En termes de prix, dans des pays comme l’Espagne et l’Allemagne, la fuite des prix suggère que les prix de départ pourraient avoir augmenté d’environ 100 € pour certains modèles.

Galaxy Book 3

Si l’on en croit la page de réservation de Samsung, le lancement du smartphone Galaxy S de cette année sera accompagné d’une nouvelle gamme d’ordinateurs portables Galaxy Book. Les rumeurs suggèrent que nous pourrions voir jusqu’à cinq ordinateurs portables annoncés, appelés le Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360, et Book 3 Ultra. L’année dernière, Samsung a annoncé ses ordinateurs portables un peu plus tard en février au Mobile World Congress de Barcelone.

Comme on peut s’y attendre au vu de son nom, le Book 3 Ultra serait le modèle le plus haut de gamme. Selon Ishan Agarwal, il sera doté d’un écran OLED 1800p de 16 pouces, d’un processeur Intel i9-13900H, d’un GPU discret NVIDIA RTX 4070, de 32 Go de RAM, de 1 To de stockage et sera compatible avec le stylet S Pen de Samsung. Son écran tactile pourrait également être plus fin et plus léger que d’habitude grâce à l’intégration de ses capteurs tactiles directement dans le panneau.

Le reste de la gamme serait divisé entre les ordinateurs portables 360, avec des écrans qui peuvent se retourner pour être utilisés comme une tablette, et les ordinateurs portables à clapet standard. MySmartPrice rapporte que le Galaxy Book 3 Pro 360 sera également disponible avec un écran OLED 1800p de 16 pouces, avec un choix de CPU Intel i5-1340P ou i7-1360, une carte graphique Intel intégrée, 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage et la prise en charge du stylet. Le Galaxy Book 3 Pro non 360 sera apparemment disponible avec un écran de 14 pouces en plus de la version 16 pouces.

Des images des Galaxy Book 3 Pro, 3 Pro 360 et 3 Ultra ont été divulguées l’année dernière par The Tech Outlet, montrant les ports USB-C, les prises casque et les ports de charge des ordinateurs portables.

Book3 Prices in Euro pic.twitter.com/sPKMjCIgQx — SnoopyTech (@_snoopytech_) January 27, 2023

Il n’y a pas beaucoup d’informations concrètes sur ce que nous pouvons attendre des ordinateurs portables Galaxy Book 3 non Pro. MySmartPrice rapporte que les deux seront livrés avec une seule taille d’écran — 15 pouces — mais leurs spécifications exactes sont moins claires. À en juger par le reste de la gamme, on peut s’attendre à ce qu’ils soient équipés de processeurs Intel de 13e génération.

Pas de tablettes, d’écouteurs ou de smartwatches

Il semble peu probable que Samsung annonce une nouvelle gamme de tablettes Android, d’écouteurs sans fil ou de smartwatches en même temps que les smartphones Galaxy S23 de cette année.

L’événement Unpacked de Samsung sera diffusé en direct sur sa chaîne YouTube le mercredi 1er février, à partir de 19 heures, heure de Paris.