Le Galaxy S23 fera ses débuts avec un processeur Snapdragon personnalisé « pour Galaxy »

En outre, les rumeurs font état d’autres améliorations majeures prévues pour les nouveaux fleurons de la gamme Galaxy, comme des écrans plus lumineux et des modules de caméra supérieurs. Les performances du S23 pourraient être encore améliorées grâce au système de refroidissement amélioré que Samsung est en train d’introduire.

Dans un tweet, ce dernier a partagé une image montrant le marquage « Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy » . Reste à savoir dans quelle mesure le processeur Snapdragon personnalisé sera plus puissant que le Gen 2 standard, dans des appareils comme le OnePlus 11. Il convient de noter que les améliorations sur le papier ne se traduisent pas nécessairement par des performances dans la vie réelle.