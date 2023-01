Le Nothing Phone (2) sera « plus haut de gamme » et sera lancé fin 2023

Nothing a lancé le Phone (1), le premier smartphone de la société, l’année dernière. Le succès du Phone (1) a suscité l’intérêt des passionnés de technologie pour son successeur. Le fondateur de Nothing, Carl Pei, a confirmé la sortie du Phone (2) plus tard cette année.

Carl a confirmé la nouvelle dans une interview accordée à Inverse, une publication basée aux États-Unis. Il a également confirmé la disponibilité du Phone (2) sur le marché américain, qu’il considère comme « la priorité n° 1 en termes de marchés ».

Parallèlement à cette annonce, Carl Pei a déclaré que les revenus de l’entreprise ont été multipliés par 10 entre 2021 et 2022. De plus, l’équipe interne de Nothing est passée de 200 personnes en 2021 à 400 personnes aujourd’hui.

Nous avons fait presque 10 fois le chiffre d’affaires l’année dernière [en 2022 au niveau mondial] par rapport à [2021]. Nous avons fait plus de 200 millions de dollars l’année dernière ; la première année, nous avons fait quelque chose comme 24 millions de dollars. Notre croissance est assez rapide. Nous avons déjà expédié plus d’un million de produits.

La croissance du chiffre d’affaires indique clairement la demande pour les produits de Nothing. Carl affirme que la marque sera en mesure de s’appuyer sur des fournisseurs de composants et des usines de fabrication qui, au début, lui ont refusé.

Un smartphone plus haut de gamme que son prédécesseur

Carl affirme que le prochain Nothing Phone (2) sera « plus haut de gamme » que son prédécesseur, et que le logiciel sera le principal objectif de l’équipe. À cette fin, la société a maintenant près de 100 personnes travaillant dans l’équipe logicielle, apportant la meilleure expérience possible aux smartphones actuels et nouveaux.

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur le Phone (2) disponibles pour le moment. On s’attend à ce qu’il conserve la même conception transparente que le Phone (1) tout en améliorant la convivialité de l’interface Glyph.

De plus amples informations sur le Phone (2) devraient être disponibles dans les mois à venir.