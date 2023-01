Le Oppo Find N2 Flip arrive dans le monde, en voici la preuve

Le matériel promotionnel met en évidence un certain nombre d’aspects clés du smartphone pliable de OPPO. Beaucoup d’entre eux soulignent certaines des principales spécifications de l’appareil, notamment son impressionnant module de caméra et sa charge rapide de 44 W. MediaTek n’est peut-être pas aussi reconnaissable pour les consommateurs occidentaux que Snapdragon, mais le chipset Dimensity avec lequel le Find N2 Flip fait ses débuts n’est pas en reste en matière de performances.

Le Find N2 Flip adopte un design de style à clapet et dispose de spécifications impressionnantes , d’un design mince et d’un grand écran de couverture. Tout cela fait de ce smartphone pliable un rival majeur de la gamme Galaxy Z Flip de Samsung.

Toutefois, il convient de noter que le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 ne sont pas sans concurrence sérieuse. Les smartphones pliables chinois sont devenus remarquablement bons ces dernières années, et OPPO semble vouloir le prouver avec son OPPO Find N2 Flip . Et, elle le fera à l’échelle internationale.