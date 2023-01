Le Wi-Fi 6E sera limité à l’iPhone 15 Pro, selon un document qui a fuité

Le dernier rapport de MacRumors indique que le prochain iPhone 15 utilisera probablement la norme Wi-Fi 6E, comme le laissait entendre la précédente rumeur, et un document ayant fait l’objet d’une fuite vient étayer cette affirmation.

Selon un document divulgué par le chercheur Unknownz21, les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max seront équipés de la norme Wi-Fi 6E, plus rapide, tandis que les modèles iPhone 15 standard utiliseront toujours la norme Wi-Fi 6. Le document comprend des schémas de l’architecture de l’antenne de l’iPhone 15, et d’autres documents indiquent également que le Wi-Fi 6E sera exclusif aux modèles Pro.

Internal Apple Document From Leaker @URedditor Confirms Wi-Fi 6E Will Be Limited to iPhone 15 Pro Models https://t.co/AZh8vIStXV by @julipuli pic.twitter.com/Tf6GDBbVBq — MacRumors.com (@MacRumors) January 27, 2023

Pour l’instant, Apple n’a ajouté le Wi-Fi 6E qu’à certains appareils tels que les derniers modèles d’iPad Pro, de Mac mini et de MacBook Pro. Cependant, le document qui a fait l’objet d’une fuite suggère que les prochains modèles d’iPhone 15 Pro et Pro Max disposeront également de cette fonctionnalité. Il s’agit d’un écart par rapport à la pratique antérieure d’Apple, qui n’a jamais limité les nouvelles normes Wi-Fi aux modèles Pro.

Pour ceux qui l’ignorent, le Wi-Fi 6E est une technologie plus récente qui permet aux appareils de se connecter aux routeurs et aux modems qui prennent en charge la norme Wi-Fi 6E, mais elle n’est pas encore largement disponible. Les routeurs Wi-Fi 6E n’ayant été commercialisés que récemment, de nombreuses personnes et entreprises n’ont pas encore effectué la mise à niveau.

Les routeurs Wi-Fi 6E incluent la bande 6 GHz en plus des bandes 2,4 et 5 GHz, ce qui signifie qu’un routeur Wi-Fi 6E et un appareil Wi-Fi 6E sont nécessaires pour utiliser la bande 6 GHz.

Une nouvelle séparation avec la gamme Pro

Par rapport à la norme Wi-Fi 6, la norme Wi-Fi 6E offre une bande passante plus large, ce qui se traduit par des vitesses de connectivité plus rapides, une latence plus faible et une capacité accrue. Le Wi-Fi 6E offre plus de bande passante, des vitesses plus rapides, une latence plus faible et une capacité accrue que le Wi-Fi 6, et il convient aux expériences AR et VR. Comme il s’agit encore d’une nouvelle technologie et qu’elle n’est pas encore très répandue, il y a peu de concurrence en termes de trafic sur les réseaux Wi-Fi 6E, ce qui permet aux modèles d’iPhone 15 Pro équipés de Wi-Fi 6E de se connecter facilement à ces réseaux.

Selon Unknownz21, le document n’est qu’une partie des informations disponibles et d’autres fuites sur la série d’iPhone 15, y compris des images, sortiront en mars lorsque les modèles d’iPhone 15 devraient passer au stade de l’EVT (test de validation technique).

Il a également confirmé que les modèles iPhone 15 Pro seront équipés de puces A17 3 nm plus rapides et de boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs, tandis que les modèles iPhone 15 standards continueront d’utiliser des puces A16 et ne comporteront pas de nouveaux boutons de volume.