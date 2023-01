La série Galaxy S23 sera le premier smartphone à utiliser le verre Gorilla Glass Victus 2

Il y a au moins deux bonnes raisons pour lesquelles le cycle des actualités technologiques est actuellement dominé par les nouvelles concernant Samsung. Premièrement, le géant coréen de la technologie se prépare à annoncer sa série phare pour 2023 — Samsung Galaxy S23 — lors d’un événement qui aura lieu le 1er février. Deuxièmement, les fuites concernant les appareils à venir ne cessent d’arriver.

Cette fois-ci, nous avons pu en apprendre encore plus sur le Galaxy S23 d’une manière plutôt formelle pour une fois. Il semble qu’il sera beaucoup plus difficile d’endommager le Galaxy S23 que le Galaxy S22. Le prochain smartphone phare de Samsung recevra la dernière version du verre Gorilla Glass, confirme le fabricant.

En cette fin de semaine, Corning a annoncé que la famille Samsung Galaxy S23 sera le premier smartphone à être protégé par le Gorilla Glass Victus 2. La révélation n’est pas vraiment une surprise puisque cela a été une tendance avec Samsung étant le premier à obtenir la version originale de Victus et le S22 étant le premier à obtenir le verre Victus Plus.

Lancée en novembre 2022, cette nouvelle version aurait un meilleur taux de survie en cas de chute sur des surfaces rugueuses comme le béton et l’asphalte. Plus précisément, la société affirme qu’elle peut survivre à des chutes allant jusqu’à un mètre — soit environ la hauteur des hanches — sur du béton et de l’asphalte.

Sur la série Galaxy S22, le verre Gorilla Glass couvre à la fois l’avant et l’arrière des smartphones. Ni Corning ni Samsung n’ont précisé dans leurs déclarations si cela allait se produire pour la série Galaxy S23. Mais il est probable que ce sera également le cas cette fois-ci.

Rendez-vous le 1er février

En outre, Corning a révélé qu’il a obtenu une validation de déclaration environnementale pour avoir contenu une moyenne de 22 % de matières recyclées avant consommation.

Le Galaxy S23 de Samsung sera lancé mercredi prochain lors de l’événement Unpacked de la société. Nous devrions en savoir plus à ce sujet et sur d’autres caractéristiques du Galaxy S23 à cette occasion. Cependant, la prochaine question à un million d’euros est de savoir combien le Galaxy S23 va coûter. Les rapports ont été contradictoires, et une hausse de prix semble de plus en plus probable. Même si les nouveaux flagships S finissent par être plus chers, ils auront au moins une chance de vivre plus longtemps avec le Gorilla Glass Victus 2.