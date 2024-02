MWC 2024 : Motorola renforce ses smartphones avec Corning Gorilla Glass en 2024

Grâce au Mobile World Congress (MWC) 2024, le mois de février est très riche en annonces et lancements technologiques. Parmi les nombreuses collaborations technologiques annoncées lors de l’événement, l’une des plus remarquables est la collaboration entre Motorola et Corning. Motorola a conclu un accord avec Corning pour utiliser le verre Gorilla Glass dans tous les appareils Motorola lancés cette année.

Pour ceux qui l’ignorent, Corning est le fabricant du verre Gorilla Glass. Il utilise un processus de fabrication spécial pour améliorer la solidité et la résistance aux rayures des écrans de smartphones. Le verre Gorilla Glass Victus 3 est le plus récent et supposé être le plus résistant jamais produit par Corning. Il remplace évidemment les verres Gorilla Glass Victus 2, 1 et Gorilla Glass 5.

Bien qu’il n’y ait aucune information sur les verres Gorilla que Motorola utilisera, la société a présenté les verres Gorilla Glass 5 et Victus 2 lors de la démo du MWC.

Ce n’est pas la première fois que Motorola utilise un verre Gorilla Glass. Presque tous les modèles phares de Motorola utilisent les versions les plus récentes du verre Gorilla. Par conséquent, cette annonce semble faire référence à l’arrivée du Gorilla Glass sur les prochains smartphones d’entrée ou de milieu de gamme de Motorola.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une excellente nouvelle pour les acheteurs à petit budget, car le verre Gorilla devrait améliorer la longévité des écrans et les protéger contre les rayures et les chutes. Aucun écran n’est à l’épreuve des chocs, mais une protection de l’écran est mieux que rien.

Une aubaine pour les consommateurs

Le commentaire de Motorola sur l’annonce est le suivant : « Chez Motorola, nous nous engageons à fournir une technologie de pointe et à veiller à ce qu’elle soit accessible dans toutes les franchises. Aujourd’hui, pour renforcer notre engagement en faveur de la durabilité, nous sommes heureux d’annoncer que l’ensemble de la gamme 2024 d’appareils Motorola sera équipée de verre Gorilla de Corning, à partir du second semestre de cette année ».

La protection de l’écran est une priorité absolue pour les constructeurs, qui vont même jusqu’à créer leurs propres moyens de protéger le verre de l’écran. C’est le cas par exemple du Xiaomi 14 Ultra, sur lequel Xiaomi a utilisé son propre processus de renforcement du verre pour améliorer sa robustesse et le rendre plus résistant aux rayures. L’entreprise l’appelle le Xiaomi Shield Glass.

Que pensez-vous du partenariat Motorola-Corning ? Avez-vous déjà fait tomber un smartphone protégé par le verre Gorilla de Corning et a-t-il survécu à la chute ?