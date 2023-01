TikTok met en avant ses options de messagerie directe pour tous

Au milieu de toutes les questions juridiques entourant ByteDance et sa plateforme populaire, TikTok, la société a décidé d’activer la messagerie directe pour tous les utilisateurs de l’application. La fonction de messagerie directe de TikTok n’était disponible que pour les utilisateurs qui se suivaient mutuellement. Cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois en novembre 2022 pour un petit groupe d’utilisateurs dans le cadre d’un test bêta, mais elle est maintenant déployée pour tous comme une option supplémentaire.

Selon The Information, la plateforme a envoyé des e-mails à certains utilisateurs pour les informer de ces options relativement nouvelles, ajoutées en novembre et qui incluent la possibilité de laisser n’importe qui vous envoyer des DM, signalant potentiellement que la société essaie de pousser ses fonctions de messagerie privée.

La nouvelle fonctionnalité de TikTok vise à rendre l’application plus sociale. Grâce au DM, les gens seront encouragés à partager davantage et à se connecter plus facilement les uns aux autres. Vous pourrez envoyer des messages à qui vous voulez, ce qui signifie que vous aurez plus de possibilités de partager des vidéos et de vous faire des amis sur l’application. De plus, cela fait partie du projet de TikTok de devenir le réseau social ultime. Les gens commencent vraiment à prêter attention à l’application, et cette fonctionnalité va la rendre encore meilleure.

De l’autre côté du spectre, TikTok est confronté à des interdictions imminentes aux États-Unis et dans l’UE après que ByteDance a admis avoir espionné des journalistes l’année dernière. Les choses se sont rapidement envenimées à partir de ce moment-là, et l’application a été interdite sur les smartphones fournis par le gouvernement et dans plus d’une douzaine d’écoles américaines.

TikTok compte plus de 1,53 milliard d’utilisateurs, dont 1 milliard sont des utilisateurs actifs mensuels. En cas d’interdiction, des centaines de millions d’utilisateurs seraient laissés de côté, et il pourrait y avoir une énorme migration vers une autre plateforme…