Voici le Corning Gorilla Glass Victus 2 avec une meilleure résistance aux chutes

Corning Incorporated a élargi sa gamme de produits Gorilla Glass en dévoilant hier sa toute dernière innovation en matière de verre, le Corning Gorilla Glass Victus 2. Le Gorilla Glass Victus 2 a une nouvelle composition de verre qui le rend moins susceptible de se briser lorsqu’il tombe sur des surfaces rugueuses comme le béton. Toutefois, il présente toujours la même résistance aux rayures que son prédécesseur, le Gorilla Glass Victus, sorti il y a 2 ans.

Selon des recherches internes menées par Corning, 84 % des acheteurs de trois des principaux marchés de smartphones — Chine, Inde et États-Unis — ont classé la durabilité comme le facteur d’achat le plus important, devant la marque elle-même.

« Nos scientifiques ont dû produire une composition de verre capable de résister à des chutes de la hauteur de la taille sur des surfaces plus rugueuses que l’asphalte, augmentant à la fois la charge sur le verre de couverture et le risque de casse. Gorilla Glass Victus 2 redéfinit la robustesse pour les clients et les constructeurs », déclare le vice-président.

Les smartphones sont au cœur de nos vies numériques, et le besoin de résistance aux rayures et aux chutes a augmenté avec notre dépendance à des écrans clairs et sans dommages. Il a également déclaré : « Les surfaces sont importantes, et les surfaces rugueuses comme le béton sont partout ».

Des chutes d’un mètre

Lors de tests en laboratoire, le Gorilla Glass Victus 2 a résisté à des chutes d’un mètre sur du béton. Les verres aluminosilicatés concurrents d’autres fabricants se brisent généralement lors de chutes de 50 cm ou moins. Le Gorilla Glass Victus 2 a survécu à une chute de 2 mètres sur de l’asphalte et présentait une résistance aux rayures quatre fois supérieure à celle d’un aluminosilicate comparable, a ajouté la société.

La société a déclaré que le Gorilla Glass a été utilisé dans 8 milliards d’appareils de 45 grandes marques. Corning poursuit sa tradition d’innovation avec des verres de couverture et des verres et optiques pour semi-conducteurs leaders sur le marché, qui améliorent les performances, offrent de nouvelles possibilités de connexion, permettent des conceptions innovantes et prennent en charge les expériences interactives des utilisateurs avec la réalité augmentée et la détection 3D.

Disponibilité

En ce qui concerne le déploiement, le Gorilla Glass Victus 2 est actuellement évalué par un certain nombre de clients et devrait arriver sur le marché dans les mois à venir.

À l’occasion de cette annonce, David Velasquez, vice-président et directeur général de Gorilla Glass, a déclaré :