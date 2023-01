Minecraft Legends a une date de sortie officielle : avril 2023

Mojang vient de révéler la date de sortie de Minecraft Legends ainsi que toutes les plateformes sur lesquelles le jeu sera lancé. Il s’agit du deuxième spin-off du titre original Minecraft et apporte un gameplay de stratégie d’action en temps réel à son monde souterrain.

Mojang, les développeurs de la franchise Minecraft, a annoncé lors de l’événement Xbox’s Developer Direct 2023 que Minecraft Legends sortira le 18 avril 2023. Il sera lancé simultanément sur les plateformes suivantes : Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X et Series S.

De plus, à l’instar des autres variantes de Minecraft, cette aventure dans un monde de blocs sera également disponible sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. Découvrez la bande-annonce officielle du jeu ici :

L’intrigue et d’autres détails de gameplay importants du jeu sont déjà connus. Minecraft Legends se déroule dans une version utopique de l’overworld de Minecraft. Là, tous les monstres hostiles et passifs de Minecraft vivent en parfaite harmonie. Mais ensuite, un portail du Néant s’ouvre et cette paix devient une rareté. Désormais, les monstres de la dimension du Néant apparaissent à des endroits aléatoires et tentent de détruire le monde souterrain et ses habitants.

Vous, en tant que joueur, devez faire équipe avec les monstres du monde souterrain et combattre ces habitants du Néant. Il y a des tonnes de nouveaux golems, de monstres de combat et d’armes étonnantes pour vous aider dans votre entreprise. Cependant, étant donné les ressources dont disposent vos ennemis, tout repose sur la bonne stratégie.

Précommandez Minecraft Legends

Si vous voulez être l’un des premiers joueurs à mettre la main sur ce nouveau titre, je vous suggère de précommander Minecraft Legends sur son site officiel. L’option est disponible pour toutes ses plateformes compatibles.

Combien coûtera Minecraft Legends ? Selon les prix de précommande, Minecraft Legends coûte 49,99 euros sur Xbox, Windows, Nintendo Switch et PlayStation. Cependant, n’oubliez pas que les utilisateurs de Xbox et de Windows peuvent profiter de Minecraft Legends gratuitement grâce au GamePass, qui ne coûte qu’un euro pour le premier mois.

Avec seulement quelques semaines d’attente devant nous, êtes-vous impatient de tester ce nouveau jeu Minecraft ?