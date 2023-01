La domination de Netflix en matière de streaming ne fait pas débat !

by

Non pas que cela ait besoin d’être confirmé, mais Netflix a officiellement été couronné comme le plus grand streamer du monde en 2022. Selon les nouvelles données compilées par la société d’engagement d’audience Nielsen, Netflix a dominé le paysage du streaming l’année dernière, avec 11 des 15 séries TV les plus regardées en 2022 provenant du meilleur service de streaming au monde.

Sans surprise, Stranger Things a pris la première place, la méga-série d’horreur surnaturelle ayant accumulé 52 milliards de minutes de streaming au cours des 12 derniers mois. Ce succès est dû en grande partie à la quatrième saison de la série, qui a débuté en mai 2022 et a permis à Netflix de rester à flot au cours d’une année mouvementée.

Certaines des meilleures séries TV de Netflix ont également permis au diffuseur de rester loin devant ses rivaux. Cocomelon (3e), Ozark (4e), Mercredi (12e) — qui est devenue la troisième série TV la plus regardée de l’histoire de Netflix — et Cobra Kai (14e) sont des originaux Netflix qui ont contribué à son succès inégalé. Netflix a également été soutenu par des séries sous licence de tiers, notamment NCIS (2e) et Seinfeld (10e).

La domination de Netflix est encore soulignée par le fait qu’un seul autre service de streaming — Disney+ — figure dans les données de Nielsen. Trois productions de Disney figurent sur la liste, Encanto (5e), Bluey (8e) et Les Simpsons (15e) s’imposant sur le terrain de Netflix. Esprits criminels, qui est disponible sur plusieurs plateformes, est la seule série TV de streaming non exclusive à figurer dans le top 15 de Nielsen.

Pour Netflix, les données de Nielsen prouvent que son modèle économique est toujours aussi bon. Le géant du streaming a connu une année 2022 difficile, avec des millions d’utilisateurs de Netflix qui se sont désabonnés suite à de nombreuses annulations de programmes Netflix et à la crise du coût de la vie. En raison de ces problèmes, Netflix a subi de nombreux revers financiers, ce qui l’a conduit à annuler plusieurs émissions en cours de développement et à avancer le projet d’introduction d’un abonnement basé sur la publicité.

Netflix a changé de stratégie

Avec l’arrivée de 7,66 millions de nouveaux abonnés au 4e trimestre 2022 et la confirmation de la popularité de ses séries TV, l’équipe dirigeante de Netflix peut dormir sur ses deux oreilles, du moins c’est ce qu’il semble.

À première vue, Netflix peut sembler être la force dominante dans le secteur du streaming. Cependant, les données de Nielsen comportent une réserve importante qui suggère qu’elles ne reflètent pas toute l’histoire : les données de Nielsen ne tiennent compte que des foyers américains, et non de la portée mondiale du diffuseur.

Selon les prévisions, les séries TV les plus populaires de Netflix — c’est-à-dire aux États-Unis — seront tout aussi populaires dans d’autres pays. Des séries comme Stranger Things 4 et Mercredi ont été des succès mondiaux, et il y a donc des raisons de croire que les données de Nielsen sont un véritable baromètre des séries télévisées qui ont connu un succès mondial.