Netflix a ajouté 7,66 millions d’abonnés au quatrième trimestre 2022

Jeudi, Netflix a publié son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2022, qui comprenait des informations sur les performances financières de la plateforme pendant le lancement de son plan plus abordable, financé par la publicité. De plus, il a été annoncé que le co-PDG Reed Hastings allait quitter son poste.

Netflix a dépassé les attentes au quatrième trimestre en ajoutant 7,66 millions de nouveaux abonnés, dépassant ses propres prévisions de 4,5 millions d’ajouts. La société de streaming a terminé l’année 2022 avec un total de 230,75 millions d’abonnés dans le monde, dépassant son objectif de 227,59 millions. Cela représente une augmentation de 4 % du nombre total d’abonnés par rapport à l’année précédente.

Les adhésions payantes aux États-Unis et au Canada ont augmenté de 910 000, tandis que l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ont connu une hausse de 3,2 millions, l’Amérique latine de 1,76 million et la région Asie-Pacifique de 1,8 million.

C’est le premier trimestre au cours duquel le nouveau service de Netflix, moins cher et financé par la publicité, est inclus dans les résultats de l’entreprise. La société n’a pas révélé combien de ces nouveaux abonnements proviennent d’utilisateurs qui ont opté pour ce service.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Netflix a indiqué que l’engagement des membres bénéficiant d’un soutien publicitaire est analogue à celui des consommateurs, et que le nombre de personnes changeant de forfait n’est pas significatif. La majorité des abonnés premium n’optent pas pour le modèle moins cher soutenu par la publicité.

Netflix a mis en avant des nouveautés telles que la série télévisée « Wednesday », la docusérie « Harry et Meghan » et le film « Glass Onion » comme contenus populaires au cours du trimestre. L’entreprise prévoit que la croissance du chiffre d’affaires au premier trimestre 2023 sera de 4 %, ce qui est supérieur à la projection actuelle de Wall Street, qui est de 3,7 %.

Le partage de mot de passe Netflix prendra fin au début de l’année 2023

Netflix attribue cette croissance à une augmentation des adhésions payantes et à une hausse des revenus par adhésion payante. Le premier trimestre verra également le déploiement préliminaire du programme de partage payant de l’entreprise, qui vise à générer des revenus à partir des utilisateurs qui partagent leurs mots de passe avec des personnes extérieures à leur foyer.

Netflix s’attend à ce que certains utilisateurs qui empruntaient des comptes cessent de regarder des programmes sur la plateforme, car ils ne seront pas ajoutés comme membres supplémentaires aux comptes existants ou ne se convertiront pas en membres payants.

En conséquence, l’engagement à court terme pourrait subir un impact négatif. Cependant, l’entreprise pense que le modèle sera analogue à ce qu’elle a vu en Amérique latine, où l’engagement a augmenté au fil du temps à mesure que l’entreprise a continué à offrir une variété de programmes et que les co-utilisateurs se sont inscrits pour leurs propres comptes.

Reed Hastings, président exécutif

Netflix a annoncé que Reed Hastings quittera son poste de co-PDG, mais restera président exécutif. Ted Sarandos, co-directeur général et directeur du contenu, et Greg Peters, directeur des produits et ancien directeur de l’exploitation, deviendront les nouveaux co-directeurs généraux. En outre, Bela Bajaria et Scott Stuber, hauts responsables du contenu, ont été promus respectivement directeur du contenu et président du cinéma.