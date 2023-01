Chrome pour Android vous permet désormais de verrouiller votre session privée

Google déploie l’accès à une fonctionnalité qui vous permet de verrouiller vos sessions Chrome privées derrière une authentification biométrique, de sorte que quelqu’un utilisant votre smartphone ne sera pas en mesure d’ouvrir votre navigateur et de voir ce que vous regardiez en privé, selon un article de blog publié ce jeudi.

La fonctionnalité est disponible dans la version iOS de Chrome depuis un certain temps, mais elle devient maintenant plus largement disponible sur Android, bien qu’il faudra l’activer avec un flag pour le moment, comme le souligne 9to5google.

La fonction « Verrouiller les onglets de navigation privée quand vous fermez Chrome » fait ce que son nom suggère : vous pouvez ouvrir les onglets privés normalement, mais si vous passez à une autre application, vous devrez déverrouiller Chrome à votre retour pour accéder aux onglets cachés. Vous pouvez le faire par le code de déverrouillage de votre smartphone ou par le biais de la biométrie, comme votre empreinte digitale ou votre visage. Cependant, quelqu’un peut toujours voir vos traditionnels onglets sans déverrouillage.

Pour activer cette fonctionnalité, cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit, puis allez dans Paramètres > Confidentialité et sécurité. Là, vous pouvez activer l’option « Verrouiller les onglets de navigation privée quand vous fermez Chrome ».

Comme Google vient de commencer à déployer la fonctionnalité, il est possible que la mise à jour ne soit pas disponible pour vous, même si vous utilisez la dernière version. Dans ce cas, vous pouvez taper « chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android » et activer le flag pour déverrouiller la fonctionnalité instantanément.

Google indique également qu’elle étend sa fonction Check-up Sécurité, qui peut notamment analyser vos mots de passe enregistrés et vous indiquer si l’un d’entre eux a été compromis et éliminer les extensions malveillantes. Google indique qu’il rend Check-up Sécurité plus proactif en mettant en place « des recommandations et des rappels plus personnalisés » pour vous informer du type d’autorisations dont disposent les sites.