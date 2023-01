Onyx lance une énorme liseuse pour concurrencer la Kindle Scribe

Avant que Amazon ne lance la Kindle Scribe, les personnes qui souhaitaient utiliser une liseuse équipée d’un stylet devaient se tourner vers des marques moins connues comme Onyx. Mais, il semble qu’Onyx donne aux gens une raison de se passer du Kindle.

Disponible aujourd’hui, la BOOX Tab X d’Onyx est une massive tablette électronique, surpuissante et carrément impressionnante. Elle est dotée d’un écran de taille A4 (13,3 pouces) avec une résolution de 207 ppp, et ne mesure que 0,27 pouce d’épaisseur. De plus, elle fonctionne sous Android 11 avec un SoC Qualcomm octa-core non spécifié, 128 Go de stockage et 6 Go de RAM.

Ces spécifications sont très impressionnantes, mais l’argument de vente est le stylet Pen 2 Pro de Onyx. Il vous permet de prendre des notes, d’écrire dans les marges des ebooks, ou d’annoter les enregistrements que vous faites pendant les réunions. Il est intéressant de noter que ce stylet possède une « gomme » et que les clients peuvent utiliser un clavier Bluetooth avec la BOOX Tab X pour un travail plus intensif.

La BOOX Tab X utilise la « Super Refresh Technology » pour éviter l’instabilité des autres liseuses (bien qu’il y ait toujours un léger effet fantôme). Elle offre également quatre modes de rafraîchissement individuels optimisés pour la navigation sur les pages Web, la lecture de livres, la prise de notes ou l’utilisation des traditionnelles applications Android.

Si vous essayez d’éviter la fatigue oculaire lorsque vous naviguez en ligne, ce produit peut être une bonne option.

Une superbe technologie d’écran

La technologie BOOX Super Refresh, couplée par le GPU dédié, rend l’expérience de rafraîchissement ultra fluide et réactive. Quatre nouveaux modes de rafraîchissement sont conçus pour différentes tâches telles que la lecture, la prise de notes et l’utilisation d’applications sur l’écran ePaper. Le défilement des pages Web est un voyage exceptionnellement agréable avec un minimum de ghosting.

Enfin, on peut noter que la BOOX Tab X utilise une batterie de 6 300 mAh. C’est une batterie assez importante pour une tablette, surtout pour un appareil avec un écran E Ink économe en énergie. Malheureusement, Onyx n’a pas partagé les détails de l’autonomie de la batterie pour ce produit.