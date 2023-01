Twitter pour le Web réintroduit une timeline par défaut, iOS et Android vont suivre

Twitter a récemment introduit une nouvelle interface par défaut appelée l’onglet « Pour vous » sur iOS, qui a également été déployée pour Android par la suite. Cependant, l’entreprise a annoncé que la version Web de Twitter utiliserait désormais par défaut la dernière timeline que vous utilisiez, rendant la timeline algorithmique « Pour vous » moins répandue.

Comme Musk l’avait indiqué en fin de semaine dernière, Twitter a annoncé une mise à jour qui, par le tweet de support, réintroduit une fonctionnalité précédemment disponible, permettant aux utilisateurs de choisir entre différentes versions de leur timeline — il y avait auparavant un bouton qui vous permettait de choisir la version de la timeline que vous vouliez voir.

Were any of you (all of you) asking for your timeline to default to where you left it last?

Starting today on web, if you close Twitter on the “For you” or “Following” tabs, you will return to whichever timeline you had open last. iOS and Android coming soon! https://t.co/uKz9DpNRux

—Twitter Support (@TwitterSupport) January 24, 2023