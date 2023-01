Comme l’a signalé Elon Musk au cours du week-end, Twitter a déployé sa nouvelle option de timeline accessible par un simple swipe, qui permettra aux utilisateurs de passer plus facilement du flux principal défini par l’algorithme (qui comprend des tweets recommandés de personnes que vous ne suivez pas) au flux chronologique des utilisateurs que vous suivez dans l’application.

En fait, Twitter a déjà lancé cette option en mars de l’année dernière, avec une option permettant d’épingler un flux glissant des « derniers tweets » après avoir cliqué sur l’icône étoile en haut à droite de l’application. Le nouveau processus est essentiellement le même, bien que Twitter ait renommé les flux « Pour vous » et « Abonnements », par opposition à « Accueil » et « Derniers Tweets ».

See the Tweets you want to see. Starting today on iOS, swipe between tabs to see Tweets recommended “For you” or Tweets from the accounts you’re “Following.” — Twitter Support (@TwitterSupport) January 11, 2023

Le sourire mis à part, cette option est peut-être plus intéressante aujourd’hui qu’elle ne l’était l’année dernière, car Twitter intègre désormais autant de mises à jour recommandées que possible dans les flux des utilisateurs, dans le but d’inciter les gens à explorer davantage ce que l’application a à offrir et de les garder engagés pour des sessions plus longues.

C’est essentiellement de cette façon que TikTok a connu un grand succès, en vous montrant un flux constant de choses que vous pourriez aimer, plutôt que de vous faire suivre nécessairement des profils spécifiques. Il apprend ce que vous aimez et vous en propose davantage, ce qui lui donne l’avantage de mettre en avant les meilleurs contenus de l’application et de stimuler l’engagement. La différence, c’est que l’algorithme de Twitter est nul et que vous finissez par recevoir des tweets vagues et indirectement liés, basés sur ce que les personnes que vous suivez ont aimé ou suivi, ce qui n’est pas une expérience particulièrement intéressante.

Désormais, si vous en avez assez de tout cela, il vous suffit de swiper pour vous en débarrasser. Le fait de rendre cette option disponible par défaut pourrait également inciter davantage de personnes à l’utiliser, au lieu de devoir cliquer l’icône des étoiles et épingler la timeline dans l’itération précédente.

Disponible sur iOS pas encore sur Android

Je remettrais en question cette décision du point de vue de Twitter, dans la mesure où Twitter s’efforce d’améliorer son algorithme et de se pencher sur la découverte élargie, si les gens s’habituent à passer d’un côté à l’autre, cela pourrait rendre ces efforts moins efficaces, car les gens ne passeront même pas de temps dans la chronologie définie par l’algorithme. Les utilisateurs vont également, comme ils l’ont fait la dernière fois, faire pression sur Twitter pour que le flux « Pour vous » devienne le flux par défaut — c’est la raison pour laquelle Twitter a fait marche arrière, car les gens étaient mécontents de ne pas pouvoir choisir le flux non-algorithmique comme leur choix principal.

Mais encore une fois, cela a du sens, et pourrait fournir une meilleure expérience pour beaucoup d’utilisateurs. La nouvelle option de flux glissant est désormais disponible sur iOS. Rien n’est encore prévu pour Android. L’ancienne interface avec le bouton étoile est toujours disponible sur Android et sur le Web, du moins pour le moment.