WhatsApp sur macOS se dote enfin d’une vraie application, bientôt pour iPad ?

Meta a finalement publié une version bêta native de WhatsApp pour les utilisateurs Mac, qui est maintenant disponible au téléchargement, apportant une augmentation de la vitesse et une interface mise à jour, ainsi qu’un accès plus facile pour envoyer des GIFs, des messages audio, et plus encore.

Cela marque l’arrivée de la première véritable application WhatsApp sur macOS, aux côtés d’une icône WhatsApp dorée qui s’affiche bien en évidence dans votre Dock. Auparavant, la seule option était une application Web packagée dans quelque chose qu’un Mac pouvait voir comme une application distincte, ce qui signifie qu’elle était lente à utiliser et sujette à des plantages.

Cette nouvelle version s’appuie sur le système « Catalyst » d’Apple, qui permet aux développeurs de créer plus facilement des applications qui fonctionneront sur les appareils Mac et iPad. Donc, avec cela en tête, il pourrait y avoir une version iPad de WhatsApp prochainement également.

Comme il s’agit d’une version bêta, certaines fonctionnalités ne fonctionnent pas encore correctement. Par exemple, le défilement des conversations archivées est lent, et la colonne affichant vos conversations revient parfois soudainement à vos conversations principales, non archivées. Toutefois, des mises à jour automatiques sont intégrées à cette application, de sorte que des problèmes de ce type seront très probablement corrigés d’ici la sortie de la version finale.

Comme cette version a été construite en utilisant le framework « Catalyst », nous pourrions voir une version native pour iPad arriver enfin, évitant à de nombreux utilisateurs d’utiliser le navigateur WhatsApp Web pour gérer leurs messages.

Il est révélateur que Meta ait emprunté cette voie, car cela signifie que la fondation d’une application native pour l’iPad n’est plus du domaine de l’impossible. Il suffirait de s’assurer que l’application est compatible avec certains modèles d’iPad et certaines versions du logiciel pour faire ses débuts sur l’App Store.