Ironie du sort, le PDG de Instagram affirme que les utilisateurs reçoivent trop de vidéos

2022 a été une année plutôt controversée pour Instagram en ce qui concerne le contenu servi aux utilisateurs. L’entreprise a pris des décisions plutôt étranges, transformant à un moment donné la plateforme en un clone inspiré de TikTok que tout le monde détestait.

Cette approche a finalement été inversée, mais d’un autre côté, l’accent mis par Instagram sur la vidéo a continué à être le fer de lance de la stratégie de l’entreprise, malgré la demande évidente d’une plateforme axée sur la photo. En effet, la plupart des personnes qui ont rejoint Instagram recherchaient spécifiquement des images, et non des vidéos.

Aujourd’hui, dans un article publié sur Instagram, même le PDG Adam Mosseri admet que les utilisateurs ont reçu trop de vidéos. Certains photographes ont été contrariés par la nouvelle approche utilisée par Instagram, précise Mosseri, expliquant que si les vidéos jouent désormais un rôle clé sur la plateforme, le grand objectif est en fait de créer un équilibre qui conserverait l’accent sur les photos.

« Je pense que nous étions trop concentrés sur la vidéo en 2022 et que nous avons poussé le classement trop loin et avons essentiellement montré trop de vidéos et pas assez de photos. Nous avons depuis équilibré les choses, donc des choses comme la fréquence à laquelle quelqu’un aime les photos par rapport aux vidéos et la fréquence à laquelle quelqu’un commente les photos par rapport aux vidéos sont à peu près égales, ce qui est un bon signe que les choses sont équilibrées. Et donc, dans la mesure où il y a davantage de vidéos sur Instagram au fil du temps, ce sera parce que c’est ce qui conduit à l’engagement global plus », a déclaré Mosseri, selon The Verge.

Le PDG a également abordé la question du spam qui semble affecter la plateforme ces jours-ci. Mosseri a expliqué que le spam et les bots sont en effet un gros problème pour Instagram, les commentaires, en particulier, causant pas mal de problèmes en ce moment.

Cependant, la société travaille déjà sur ce sujet, bien qu’il reste à voir si ses efforts parviendraient finalement à traiter le spam ou non.