Voici la plateforme de co-création « OnePlus Featuring », avec un futur lancement d’un clavier mécanique

OnePlus célèbre sa neuvième année d’existence depuis sa création en 2013. La société a déclaré qu’elle compte actuellement plus de 30 millions de membres du Red Cable Club dans le monde et a également marqué une année record, avec un certain nombre de nouveaux produits prévus pour un lancement mondial dans les mois à venir.

OnePlus a lancé un programme de cocréation, Power of Community, en mai 2021, permettant aux utilisateurs de partager leur innovation sur l’ensemble du processus créatif, de l’idée à la réalisation.

« Depuis son introduction, Power of Community a conçu plusieurs concepts de produits de haute qualité grâce à sa communauté soudée », a déclaré l’entreprise.

OnePlus a également présenté la plateforme de cocréation « OnePlus Featuring ». L’entreprise a déclaré qu’elle adopterait et évoluerait en présentant des partenaires qui partagent la même vision que OnePlus. Le produit créé en commun et prêt à être commercialisé sera introduit sur la nouvelle plateforme « OnePlus Featuring ».

OnePlus a déjà confirmé le lancement de nouveaux moniteurs en Inde le 15 décembre. La société a déclaré qu’elle sortirait bientôt son premier clavier mécanique et personnalisable en partenariat avec Keychron.

Un clavier mécanique

C’est la première fois que OnePlus s’associe à un partenaire industriel pour un processus de cocréation communautaire, et le clavier sera disponible dans le monde entier. OnePlus révélera plus de détails sur le clavier le 15 décembre, et le produit sera lancé au début de l’année 2023.

On apprend que ce prochain clavier mécanique sera entièrement personnalisable. Ensuite, l’entreprise dit vouloir combiner ses forces pour créer un appareil durable, confortable et construit pour répondre à toutes les exigences de travail, même après une utilisation à long terme. Par personnalisable, on peut supposer que le clavier OnePlus permettra aux acheteurs de choisir leurs commutateurs et leurs claviers, mais pas sûrs de quoi d’autre. Peut-être aurons-nous un rétroéclairage RVB, une touche avec le logo OnePlus, et peut-être même qu’il s’accordera avec les smartphones OnePlus ou la tablette attendue en 2023.

