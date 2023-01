Voici d’autres exemples de la caméra du Galaxy S23 Ultra

by

Si vous attendez avec impatience le Galaxy S23 Ultra, alors vous êtes probablement au moins en partie excité par le potentiel de ses caméras, car c’est l’une des principales façons dont il est susceptible de se démarquer du reste de la série Galaxy S23.

Récemment, nous avons pu voir ce que l’on prétend être des photos en mode nuit prises par le futur Galaxy S23 Ultra de Samsung. Ces photos ont été téléchargées sur Twitter par l’utilisateur Edwards Urbina, qui semble avoir mis la main sur une première unité du futur smartphone phare haut de gamme de Samsung, et nous bombarde depuis lors d’exemples de son système de caméra.

Urbina a maintenant partagé encore plus d’images, bien que, gardez à l’esprit que toutes ces images sont partagées sur Twitter, ce qui les compresse fortement et dégrade donc leur qualité. Il suffit donc de dire que vous ne devriez pas prendre ces échantillons pour argent comptant, car ils sont probablement bien meilleurs lorsqu’ils sont visionnés sur le smartphone lui-même.

Une fois tout cela réglé, voici les (prétendus) échantillons de photos en question :

Comme vous pouvez le voir, nous avons une grande variété de photos. Nous avons un exemple d’une photo standard avec le capteur photo principal qui a été prise pendant la journée, deux exemples mettant en valeur le téléobjectif 10x (qui est livré avec le même capteur que précédemment) et le zoom numérique 30x, deux photos dans un environnement urbain avec un peu de lumière, et enfin, nous avons une photo de la lune.

Tous ces exemples correspondent à peu près à ce que l’on attend d’eux, à l’exception du zoom numérique 30x. Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’un zoom numérique et non optique, on peut s’attendre à ce que les images soient correctes. Cela étant dit, la qualité est quelque peu décevante étant donné le matériel promotionnel de Samsung pour son événement Galaxy Unpacked le 1er février, où il se vante de fonctionnalités comme le Space Zoom.

Des résultats mitigés pour le moment

Néanmoins, il est également possible que la qualité du zoom numérique 30x et 100x sur le S23 Ultra s’améliore avec le temps, car Samsung publiera probablement des mises à jour logicielles pour l’affiner et le perfectionner.

En fin de compte, les résultats sont un peu mitigés mais semblent globalement prometteurs, et lorsque vous tenez compte de la compression de Twitter, des erreurs potentielles de l’utilisateur et de la possibilité de modifier les performances de la caméra d’ici le lancement du Galaxy S23 Ultra, il y a de fortes chances que ce soit l’un des meilleurs photophones.