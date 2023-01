Les employés du réseau de vente d’Apple sont confrontés à des licenciements

Les gens d’AppleInsider ont pu vérifier que les licenciements ne concernent pas des employés saisonniers (leurs contrats auraient déjà expiré à ce jour). Les employés saisonniers sont des personnes que Best Buy et Apple embauchent pendant les périodes où des pics de vente sont attendus pour faire face à la demande supplémentaire des acheteurs.

L’information sur les licenciements provient d’un e-mail que AppleInsider a reçu et aurait ensuite vérifié auprès de sources. En gros, certaines personnes qui travaillent dans des endroits comme Best Buy et d’autres boutiques ont maintenant reçu un avis de troisième jour concernant leurs droits en cas de licenciement.