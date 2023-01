Google Messages sera bientôt doté de profils d’utilisateurs et de nouveaux indicateurs d’envoi

Google Messages a récemment bénéficié d’une refonte de Material You et d’un changement de compte. Maintenant, selon le dernier rapport d’un utilisateur, Google Messages devrait bientôt recevoir une autre fonctionnalité intéressante.

Certaines des meilleures applications de messagerie tierces, comme WhatsApp, vous permettent de créer un profil comprenant une photo ou un avatar. Sur WhatsApp, vous pouvez consulter le profil créé par l’un de vos contacts en appuyant sur l’icône de la loupe située en haut à droite de l’écran et en tapant son nom dans la barre de recherche. Lorsque ce nom apparaît en haut de votre page de discussion, cliquez dessus. Vous verrez alors le profil WhatsApp de cette personne.

Selon une capture d’écran relayée par AndroidPolice montrant une page de profil, il semblerait que Google va permettre aux utilisateurs d’Android employant l’application Google Messages de créer leurs propres profils. La page a été découverte en allant dans les paramètres et en recherchant les profils. Cependant, la page n’est actuellement pas fonctionnelle.

Selon l’informateur, si cette fonctionnalité est mise en œuvre par Google, les utilisateurs de Google Messages pourront créer un profil avec une photo, un nom et une adresse électronique. D’après la capture d’écran, il semble que les utilisateurs pourront décider qui peut voir leur profil. On peut s’attendre à ce que les options incluent un paramètre qui permettrait à toute personne qui vous envoie un message de voir votre profil si vous lui répondez. Un autre paramètre permettrait uniquement à vos contacts de voir votre profil, et la troisième option, la plus restrictive, vous permettrait uniquement de voir votre profil.

D’autres contrôles vous permettraient de recevoir une notification lorsqu’un de vos contacts apporte une modification à son profil, et un autre qui vous enverrait une notification lorsqu’un nouveau contact est trouvé.

Pour l’instant, nous n’avons aucune idée de quand ou si Google prévoit de lancer cette fonctionnalité. C’est probablement une bonne idée, car la plupart des gens ne vont pas se souvenir de toutes les personnes avec lesquelles ils ont discuté en ligne. Un coup d’œil rapide sur le profil d’un utilisateur pourrait leur rafraîchir la mémoire.

De nouveaux indicateurs d’envoi

Alors que la fonctionnalité de création de profil de Google Messages est toujours en cours de développement, l’application de messagerie étend une nouvelle fonctionnalité à un plus grand nombre d’utilisateurs bêta. Après des tests initiaux, Google Messages met les indicateurs d’envoi à la disposition d’un plus grand nombre de personnes. Pour les messages envoyés, vous verrez un seul cercle indicateur. Pour les messages livrés, vous verrez deux indicateurs circulaires côte à côte. En outre, les indicateurs se remplissent une fois que le texte est lu.

typing indicators and group read receipts in a RCS group chat in Messages by Google pic.twitter.com/Cwu0UMPuHQ —Michael Brown (@MichaelBTech) January 14, 2023

Vous verrez ces nouveaux indicateurs d’envoi Google Messages sur vos appareils inscrits au programme bêta de Google Messages. Aucune date de lancement n’est mentionnée pour ces fonctionnalités, en particulier pour la fonctionnalité de création de votre propre profil de Google Messages, car elle semble être encore en cours de développement.