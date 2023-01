Une fuite révèle tous les capteurs de la caméra du Galaxy S23 Ultra

Il ne reste plus qu’une semaine avant que Samsung ne lance les smartphones de la série Galaxy S23 lors de son événement Unpacked, et les équipes marketing ont intensifié leurs efforts. Les fuites continuent d’affluer, et la dernière en date dévoile des détails sur les améliorations de la caméra qui sont en préparation pour le Galaxy S23 Ultra.

Le Galaxy S23 Ultra sera le smartphone phare haut de gamme 2023 du fabricant et, avec le Galaxy S23 et le Galaxy S23+, il sera dévoilé le 1er février lors du prochain événement Unpacked. Nous savons déjà que le Galaxy S23 Ultra sera équipé du capteur d’image ISOCELL HP2 de 200 mégapixels de Samsung.

Mais, il y a d’autres capteurs de caméra qui pilotent la matrice de caméras et la caméra frontale en façade du smartphone.

Une capture d’écran d’une application d’identification de matériel a été repérée par SamMobile et elle montre que le capteur ISOCELL HP2 de 200 mégapixels fera partie du système de caméra du Galaxy S23 Ultra. Elle révèle également que Samsung a changé les capteurs de tous les appareils photo du Galaxy S23 Ultra, à l’exception des capteurs Sony IMX754 qui se trouvent derrière les deux téléobjectifs de 10 mégapixels (l’un avec un zoom optique 3x et l’autre avec un zoom optique 10x). Le capteur Sony IMX564 sera utilisé pour la caméra ultra-large de 12 mégapixels. Il remplace le capteur IMX563 utilisé sur le Galaxy S22 Ultra.

Le capteur d’image utilisé pour la caméra frontale du Galaxy S23 Ultra sera le capteur ISOCELL (3LU) de 12 mégapixels. Il semble qu’il s’agisse d’un nouveau capteur non annoncé ou d’une erreur, car aucun capteur de ce type n’a été officiellement publié par Sony. La caméra frontale du Galaxy S22 Ultra de l’année dernière était un ISOCELL GH1 de 40 mégapixels.

Un lancement le 1er février

Le ISOCELL HP2 aidera le Galaxy S23 Ultra à produire de meilleures photos et vidéos en basse lumière et le Galaxy S23 Ultra devrait offrir aux utilisateurs un Space Zoom numérique 100x. Le smartphone sera disponible en deux configurations. L’une est dotée de 8 Go de RAM et d’une capacité de stockage de 256 Go, tandis que l’autre comprend 12 Mo de RAM et 512 Go de stockage. Le prix devrait débuter à 1 199,99 dollars.

Comme mentionné, le Galaxy S23 Ultra ainsi que les Galaxy S23 et Galaxy S23+ seront présentés le 1er février. Les précommandes seront acceptées le même jour et la gamme sera lancée par Samsung le 17 février.