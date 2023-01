Test de Cloudflare : pour accélérer votre site et le protéger contre les menaces extérieures

En 2010, trois personnes — Matthew Prince, Lee Holloway et Michelle Zatlyn — se sont associées pour créer Cloudflare, une entreprise qui se consacre à la fourniture de services de sécurité Web. L’entreprise tire ses origines du projet Honey Pot, un logiciel anti-spam sur lequel Prince et Holloway avaient précédemment travaillé.

L’entreprise a fait l’objet d’une attention médiatique importante en 2011 pour avoir fourni des services d’atténuation des DDoS à LulzSec, un groupe de pirates informatiques. L’association avec LulzSec a suscité de nombreuses controverses étant donné leurs activités obscures, mais a également donné à Cloudflare la réputation de fournir des services de sécurité de premier ordre.

Cloudflare est une société cotée en bourse, cotée au New York Stock Exchange (NYSE), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie.

Cloudflare : de quoi s’agit-il ?

Cloudflare est une solution de sécurité réseau et un service de réseau de diffusion de contenu qui aide les fournisseurs de SaaS, les commerçants en ligne, les éditeurs, les entreprises et les secteurs privé et public à améliorer l’expérience des visiteurs et à augmenter les conversions.

La plateforme a la capacité de rendre une application toujours accessible et disponible et de réduire la latence des sites. En outre, elle comporte des mécanismes de sécurité tels que la surveillance et l’authentification de l’accès des utilisateurs, un pare-feu pour les applications Web et la limitation du débit. Tous ces éléments protègent les API, les applications et les sites Web contre les violations de données des clients, les bots abusifs et les dénis de service distribués (DDoS).

Cloudflare propose également des outils et des applications qui peuvent être utilisés pour monétiser un site Web, attirer des prospects de qualité qui peuvent être convertis en clients payants, et plus encore.

Cloudflare : offres et prix

La plupart des produits de Cloudflare ont des niveaux gratuits, qui sont utiles, mais offrent des fonctionnalités limitées. Vous aurez donc besoin d’un plan payant pour tirer le meilleur parti des services de l’entreprise.

Le système de tarification de Cloudflare est assez compliqué, car il propose de nombreux produits à des prix différents. Mais elle propose trois plans principaux aux utilisateurs – Pro, Business et Enterprise — qui regroupent de nombreuses fonctionnalités en un seul abonnement. Il existe également de nombreux produits complémentaires qui nécessitent des frais supplémentaires.

Le plan Pro coûte 20 dollars par mois. Il comprend l’accès à un réseau de diffusion de contenu (CDN), une protection DDoS non mesurée, un certificat SSL universel et la possibilité de définir jusqu’à 20 règles de page.

Le plan Business coûte 200 dollars par mois, ce qui est assez cher, mais avec de nombreuses fonctionnalités qui justifient ce coût. Il comprend tous les outils disponibles dans le plan Pro, plus la possibilité d’utiliser un certificat SSL personnalisé et de définir jusqu’à 50 règles de page.

Des options qui font grimper la note finale

Il n’y a pas de prix standard pour le plan Enterprise, vous devrez donc contacter directement l’équipe commerciale de Cloudflare si vous le souhaitez. Il s’agit du plan le plus élevé donnant accès à des fonctionnalités avancées, notamment une protection DDoS de niveau entreprise, un pare-feu DNS et une gestion avancée des robots.

Cloudflare propose de nombreux produits complémentaires qui nécessitent un autre paiement en plus des plans d’abonnement principaux. Ils comprennent l’équilibrage de la charge, la mise en cache à plusieurs niveaux et la limitation du débit.

Cloudflare : fonctionnalités

Réseau de diffusion de contenu (CDN)

Un réseau de diffusion de contenu (CDN) fait référence à un réseau de serveurs répartis dans le monde entier, qui assure une diffusion rapide du contenu Internet. Cloudflare dispose d’un vaste réseau de centres de données répartis dans plus de 270 villes et plus de 100 pays. L’entreprise affirme que son réseau peut atteindre 95 % de la population mondiale en moins de 50 ms, ce qui est impressionnant.

Vous pouvez stocker le contenu de votre site Web sur le vaste réseau de serveurs de Cloudflare. Ainsi, tout visiteur de votre site Web accèdera au contenu à partir du serveur le plus proche de lui pour garantir une plus grande rapidité. L’utilisation d’un CDN est bien meilleure que le fait d’avoir un serveur dans un seul endroit auquel tout visiteur à travers le monde doit se connecter (ce qui prend beaucoup de temps pour les personnes dans des régions éloignées).

Le CDN de Cloudflare met en cache le contenu de votre site Web pour l’afficher aux visiteurs. Ainsi, tout le contenu, y compris les éléments volumineux comme les images et les vidéos, n’a pas besoin d’être rechargé à partir de zéro chaque fois qu’il est nécessaire.

La société est l’un des rares fournisseurs de CDN basés en dehors de la Chine à offrir un support CDN dans le pays. Ce service est rendu possible par un partenariat avec JD Cloud, un fournisseur de cloud local.

Se prémunir des attaques DDoS

Le déni de service distribué (DDoS) est un type de cyberattaque dans lequel un acteur malveillant cherche à rendre une ressource réseau inaccessible à ses utilisateurs en l’inondant d’un trafic excessif au-delà de ce qu’elle peut supporter. Il s’agit de l’un des vecteurs d’attaque les plus courants sur les sites Web, d’où l’importance de protéger votre site contre ce phénomène.

Cloudflare offre l’un des meilleurs services de protection contre les DDoS au monde. Son vaste réseau bloque des milliards de menaces par jour dans les secondes qui suivent leur découverte. N’oubliez pas que l’entreprise s’est d’abord fait connaître en protégeant le site Web du groupe de pirates LulzSec contre les attaques DDoS. Elle possède une grande expérience de l’identification des adresses IP que les pirates utilisent pour perpétrer de telles attaques et de leur blocage immédiat.

L’entreprise propose des services d’atténuation des attaques DDoS pour les ressources Web (HTTP/HTTPs) en tandem avec son pare-feu Web, la gestion des robots et d’autres services de sécurité. Elle propose également un service similaire pour d’autres types d’applications (VoIP, jeux, etc.) et l’infrastructure réseau interne.

Équilibrage de charge

L’équilibrage de charge consiste à répartir le trafic sur votre réseau afin de le faire fonctionner aussi efficacement que possible. L’équilibreur de charge de Cloudflare détourne le trafic des serveurs d’origine malsains vers votre réseau et le distribue aux serveurs les plus réactifs. Vous pouvez gérer cette fonction depuis votre tableau de bord Cloudflare et acheminer votre trafic en fonction de la géographie, de la latence et de la disponibilité.

Chiffrer le traffic

Vous pouvez chiffrer votre trafic Web à l’aide de Cloudflare pour empêcher le vol de données et d’autres formes de falsification. SSL (Secure Socket Layer) est la technologie standard pour établir une connexion chiffrée entre un serveur Web et le navigateur d’un utilisateur, et il est nécessaire de l’avoir sur votre site Web.

Transport Layer Security (TLS) est un autre protocole de chiffrement pour les communications Internet (e-mail, voix sur IP, messagerie instantanée, etc.) et Cloudflare le propose aux entreprises.

La plateforme offre de nombreuses autres fonctionnalités, par exemple l’isolation du navigateur, le routage intelligent, les pare-feu d’entreprise et l’enregistrement de domaines.

Cloudflare : interface et utilisation

L’un des principaux inconvénients de Cloudflare est son interface utilisateur alambiquée. La plateforme offre de nombreuses fonctionnalités, et vous pouvez vous perdre en essayant de vous y retrouver. En tant que nouvel utilisateur, il existe de nombreuses possibilités de commettre des erreurs auxquelles vous devez faire attention. Cependant, il n’est pas impossible d’apprendre, et vous pouvez vous familiariser avec elle avec une pratique constante.

Support

Cloudflare offre un support client direct par e-mail, chat en direct et téléphone. Il y a aussi un centre d’aide officiel avec des articles détaillés et des guides d’utilisation couvrant chaque aspect de la plateforme.

Cloudflare : verdict

Si vous avez besoin d’une protection de bout en bout pour votre site Web ou votre réseau d’entreprise, Cloudflare est un excellent choix, grâce à sa suite de fonctions de sécurité sophistiquées. Vous trouverez difficilement une autre plateforme qui offre l’étendue des fonctionnalités proposées par Cloudflare.

Le principal problème de Cloudflare est son interface utilisateur complexe. Elle est également assez onéreuse pour les utilisateurs de gros volumes, mais elle en vaut la peine étant donné des fonctions qu’elle offre.