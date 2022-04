Microsoft Edge teste un service analogue à un VPN appelé Edge Secure Network

by

Un service VPN gratuit intégré à un navigateur peut-il vous détourner du populaire Chrome de Google ? Microsoft l’espère. Microsoft teste actuellement une nouvelle fonction de sécurité appelée Edge Secure Network, qui vise à rendre l’expérience de navigation plus sûre et plus privée. La fonctionnalité fonctionnera comme un VPN pour protéger les données de l’utilisateur contre toute cyberattaque ou menace des pirates.

Contrairement aux services VPN populaires qui protègent tout le trafic de votre smartphone, tablette ou ordinateur portable, le service de réseau sécurisé Edge de Microsoft ne protège que le trafic provenant du navigateur Microsoft Edge de l’entreprise, qui a fait ses débuts avec Windows 10.

La fonction de sécurité, qui a été développée en partenariat avec Cloudflare, chiffrera la connexion Internet des utilisateurs afin de protéger leurs données de toute activité malveillante. Lorsque Edge Secure Network est activé, il dirigera les données à travers un tunnel chiffré pour la création d’un réseau sécurisé, même lorsqu’une URL non sécurisée est utilisée.

Cela empêchera les pirates et d’autres services d’accéder aux données de navigation comme les sites Web visités, en particulier sur un réseau Wi-Fi public partagé. Le service dissimulera également l’adresse IP réelle d’un utilisateur en lui fournissant une adresse IP virtuelle afin que les utilisateurs puissent également garder leur localisation privée.

Il est rapporté que les utilisateurs devront se connecter à leurs comptes Microsoft pour accéder à la fonction Edge Secure Network. Les utilisateurs bénéficieront également de 1 Go de données gratuites par mois liées à leur compte. De plus, toutes les données de la bande passante sont supprimées à la fin de chaque mois et aucune donnée n’est stockée par Cloudflare.

En preview pour le moment

Microsoft Edge Secure Network fonctionne comme les services VPN intégrés de divers navigateurs tels que Opera et Mozilla. La société a expliqué en détail comment activer la fonctionnalité, ce qui peut être fait facilement depuis les paramètres.

La fonction de réseau sécurisé de Microsoft Edge est actuellement une fonction preview et peut être accessible si les utilisateurs font partie des canaux Microsoft Edge Insider. Il reste à voir quand elle sera disponible pour le grand public.