Cloudflare révèle que le trafic sur Twitter est en chute libre

L’époque où Twitter était un moyen amusant d’obtenir un accès intime à des personnalités publiques intéressantes ayant des choses intéressantes à dire, des événements communautaires amusants à organiser ou de nouvelles informations à révéler sur l’œuvre de leur vie est bel et bien révolue. Ce n’est tout simplement plus « l’endroit où il faut être » comme c’était le cas il y a quelques années.

