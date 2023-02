Cloudflare annonce le support de Mastodon

Les réseaux sociaux font depuis longtemps l’objet d’un examen minutieux pour la façon dont ils traitent nos données, et Twitter a passé de longues semaines sous les projecteurs sous la direction de son nouveau PDG, Elon Musk.

Il en résulte un regain d’intérêt pour le Fediverse : un réseau de serveurs interconnectés utilisé pour les réseaux sociaux, les blogs et l’hébergement de sites Web. Mastodon a été à l’avant-garde de ce mouvement, plusieurs sources indiquant qu’il attire désormais entre 2 et 2,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Cloudflare apporte son soutien au Fediverse avec son premier serveur Supercloud compatible avec Mastodon, Wildebeest.

Mastodon s’est imposé comme la principale alternative à Twitter et se différencie par sa conception décentralisée. Alors que Twitter est géré par une seule entreprise, avec des serveurs centralisés, n’importe qui peut mettre en place un serveur Mastodon. Le collectif de serveurs Mastodon forme le « Fediverse », les utilisateurs pouvant s’inscrire sur un serveur et suivre et communiquer avec des utilisateurs sur tous les serveurs.

Si les particuliers et les entreprises peuvent être tentés de gérer leur propre serveur Mastodon, cela peut présenter un certain nombre de difficultés, comme le souligne Cloudflare :

L’organisation à but non lucratif Mastodon gGmbH fournit une implémentation de serveur utilisant Ruby, Node.js, PostgreSQL et Redis. L’exploitation du serveur officiel peut toutefois s’avérer difficile. Vous devez posséder ou louer un serveur ou un VPS quelque part ; vous devez installer et configurer le logiciel, configurer la base de données et le serveur Web public, et configurer et protéger votre réseau contre les attaques ou les abus. Ensuite, vous devez assurer la maintenance de tout cela et gérer les mises à jour constantes. Cela représente beaucoup de scripts et de travail technique avant de pouvoir être opérationnel ; ce n’est certainement pas quelque chose pour les enthousiastes moins techniques

Faciliter les choses

Wildebeest a été conçu pour résoudre ces problèmes et aider les particuliers et les entreprises à mettre en place rapidement leur propre instance de Mastodon :

Wildebeest a deux objectifs : vous pouvez rapidement déployer votre serveur compatible Mastodon sur Cloudflare et le connecter au Fediverse en quelques minutes, et vous n’avez pas à vous soucier de sa maintenance ou de sa protection contre les abus ou les attaques ; Cloudflare le fera pour vous automatiquement. Wildebeest n’est pas un service géré. C’est votre instance, vos données et votre code qui s’exécutent dans notre cloud sous votre compte Cloudflare. En outre, il s’agit d’un service open source, ce qui signifie qu’il évolue en permanence avec de nouvelles fonctionnalités et que tout le monde peut l’étendre et l’améliorer.

Étant donné la popularité croissante de Mastodon, Cloudflare pourrait bien connaître un succès.

Selon l’annonce de la société, Wildebeest est compatible avec la plupart des applications clientes, notamment les applications officielles Mastodon pour Android et iOS, Pinafore, Mammoth et tooot. La société s’intéresse également à d’autres applications, comme Ivory, et invite les utilisateurs à lui faire part de leurs commentaires sur l’ajout d’un support pour d’autres applications.