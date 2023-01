Apple Watch Ultra 2 : écran plus grand, sortie tardive et prix plus élevé

Apple a lancé sa première édition de la robuste Watch Ultra l’automne dernier et il s’agit de son wearable le plus cher. L’Apple Watch Ultra est proposée à partir de la somme astronomique de 999 euros, mais sa successeure pourrait coûter plus cher.

Selon les analystes de l’industrie des écrans de DSCC, le nouvel écran MicroLED de l’Apple Watch Ultra 2 coûtera cinq fois plus cher à fabriquer que son écran OLED actuel de 1000 nits de luminosité maximale fabriqué par LG. Cela obligerait Apple à augmenter le prix de la Watch Ultra 2 afin de maintenir ses marges bénéficiaires, car le panneau est l’un des composants les plus chers de la montre. Cependant, pour ce faire, l’écran MicroLED doit montrer des avantages tangibles avant la mise au rebut de l’OLED et ce n’est pas tout à fait certain, rapporte DSCC.

L’Apple Watch Ultra 2 devrait arriver avec un écran plus grand, de 2,1 pouces, par rapport à l’écran de 1,9 pouce de l’OG Watch Ultra qu’elle arbore actuellement. L’écran agrandi offrira une densité de pixels de 325 ppp, soit un peu moins que les 338 ppp de la Watch Ultra originale, ce qui indique qu’elle conservera probablement la même résolution d’écran qui est adaptée aux applications Watch d’Apple.

Le fond de panier serait toujours fabriqué par LG et serait soit de la variété frugale LTPO, soit de la variété LTPS. Le problème de l’utilisation d’un écran MicroLED sur tout ce qui est plus grand qu’une Apple Watch, avec sa taille comparativement plus petite et sa faible résolution, est que le coût de son utilisation sur des diagonales plus grandes serait prohibitif.

C’est pourquoi DSCC prévient que, contrairement à certaines rumeurs, nous ne verrons peut-être pas de sitôt un iPhone avec écran MicroLED. Peut-être jamais, car DSCC a également du mal à trouver des avantages à utiliser une technologie d’écran MicroLED avant un panneau OLED.

Certes, en théorie, l’écran MicroLED devrait être plus lumineux et plus durable, avec une meilleure efficacité énergétique. Mais en réalité, selon ces critères, la première génération d’écrans MicroLED serait à égalité avec les dernières améliorations de la technologie d’affichage OLED, comme les conceptions à double pile et les matériaux de diode bleue améliorés.

Date de sortie de l’Apple Watch Ultra 2

En fait, le rapport de la DSCC rejoint les récentes réflexions de la Corée qui énumèrent exactement la même affirmation — que l’écran MicroLED de la Watch Ultra sera au moins deux fois plus cher que le panneau OLED qu’Apple utilise actuellement — tout en reconnaissant également que sa luminosité et son efficacité n’ont aucune chance d’être deux fois meilleures que celles de l’actuelle montre robuste d’Apple.

C’est pourquoi, peut-être, Apple repousse la date de sortie de la Watch Ultra 2 à 2025 au lieu de la lancer l’année prochaine comme le veut la rumeur. Les vérifications de la chaîne d’approvisionnement du DSCC indiquent que les tapis roulants des fonds de panier de LG ne seront pas opérationnels pour la production massive d’écrans MicroLED de la Watch Ultra 2 avant la seconde moitié de 2024, ce qui ferait d’un lancement en 2025 le scénario le plus réaliste.

De cette façon, Apple aura largement le temps de perfectionner la technologie MicroLED pour le panneau de 2,1 pouces de la Watch Ultra 2 afin de pouvoir justifier un éventuel prix plus élevé avec quelques avantages tangibles avant d’utiliser un écran OLED.