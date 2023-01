Les prochains MacBook Air et iMac pourraient être équipés d’une puce M3 de 3 nm

Le MacBook Air et l’iMac ne sont pas les seuls appareils qui pourraient bientôt bénéficier d’une mise à niveau M3. Le jour même où Apple a annoncé ses nouveaux MacBook Pro, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple pourrait lancer une autre série de modèles MacBook Pro avec les nouveaux processeurs de 3 nm M3 Pro et M3 Max au cours du premier semestre 2024.

Cependant, la prochaine puce M3 devrait aller encore plus loin. Selon Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), la société qui fabrique les puces d’Apple, le processus de 3 nm peut améliorer la vitesse jusqu’à 15 % et réduire la consommation d’énergie de 30 % par rapport au processus de 5 nm .

Au lieu de cela, Apple a inclus les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max dans la gamme de MacBook Pro annoncée au début du mois, et a également ajouté une puce M2 Pro au Mac Mini . Ces puces sont basées sur un processus de 5 nm de seconde génération, qui reste une amélioration par rapport au processus de 5 nm standard qu’Apple utilise pour fabriquer ses puces M1.

Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg , Apple travaille sur un MacBook Air et un iMac équipés d’une puce Apple M3 fabriquée à l’aide du procédé de fabrication 3 nanomètres, plus efficace . Bien qu’on ne sache pas exactement quand les deux appareils mis à niveau pourraient être lancés, Gurman s’attend à ce que la puce M3 arrive plus tard cette année ou au début de l’année prochaine .