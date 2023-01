Nous avons tous entendu parler de la volonté de Netflix de vous faire payer plus cher si vous partagez vos mots de passe avec d’autres personnes que vos colocataires, la plateforme ayant testé cette fonctionnalité dans quelques régions. La plateforme de streaming vidéo a testé cette fonctionnalité dans quelques régions. On s’attend maintenant à ce qu’elle soit déployée « plus largement » d’ici mars prochain.

