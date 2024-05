Microsoft Surface Laptop 7 : le Snapdragon X Elite défie le Apple M3

Alors que Microsoft a annoncé son Surface Laptop 7 équipé du processeur Snapdragon X Elite, des évaluateurs indépendants n’ont pas encore pu le tester. Microsoft indique qu’il commencera à livrer son Copilot+ PC à partir du 18 juin.

Heureusement, Signal65, dirigé par Ryan Shrout, a effectué des tests approfondis du processeur Snapdragon X Elite sur le Surface Laptop 7 et a comparé ses performances avec celles du MacBook Air M3 d’Apple. D’ailleurs, cette étude a été commandée par Microsoft, il ne faut pas l’oublier.

Avant d’entrer dans l’analyse, je tiens à préciser que le Surface Laptop 7 est équipé du deuxième SKU le plus puissant (X1E-80-100) de la gamme Snapdragon X Elite. Il possède 12 cœurs de processeur (8P+4E) et 2 cœurs peuvent atteindre une fréquence maximale de 4,0 GHz. La fréquence standard est de 3,4 GHz. Il est également équipé de ventilateurs pour un refroidissement actif.

De son côté, le MacBook Air M3 sans ventilateur d’Apple dispose de 8 cœurs de processeur (4P+4E) et peut atteindre une fréquence de 4,05 GHz.

Performances du CPU et du GPU

Dans le test à monocoeur Geekbench 6.3, le Apple M3 est environ 15 % plus rapide que le Snapdragon X Elite, mais dans le test multicœur, le Snapdragon X Elite prend 15 % d’avance. Ensuite, dans le test Cinebench 2024 monocoeur, le Apple M3 est environ 17 % plus rapide, mais dans le test multicoeur, le Snapdragon X Elite l’emporte avec une avance significative de 30 %.

Il est clair que le Snapdragon X Elite est légèrement à la traîne dans les tâches monocoeur, mais dans les tâches multicoeurs, il fait un travail supérieur.

Dans le test 3DMark Wild Life Extreme qui sollicite le GPU, le GPU à 10 cœurs de l’Apple M3 est environ 31 % plus rapide que le GPU Adreno du Snapdragon X Elite. Les chiffres sont proches de 29 % et 35 % respectivement dans les tests Solar Bay et Steel Noman. Il est clair qu’Apple dispose d’un GPU puissant par rapport au GPU Adreno du Snapdragon X Elite.

Le rapport note que Cyberpunk 2077, Shadow of the Tomb Raider et Borderlands 3 ont bien fonctionné sur le Snapdragon X Elite à une résolution de 1080p, avec des paramètres bas.

Dans les tests Speedometer et JetStream qui évaluent les performances de navigation sur le Web, le M3 devance le Snapdragon X Elite respectivement de 40 % et 27 %. Le test a été effectué sur la version native de Chrome. En ce qui concerne les performances d’Office 365, les deux chipsets sont presque au même niveau. Enfin, dans les tâches de traitement multimédia, le Snapdragon X Elite est environ 25 % plus rapide que l’Apple M3 pour l’encodage des fichiers multimédia.

Performances du NPU

Qualcomm a souvent vanté les mérites de son leader en matière d’inférence IA sur les appareils périphériques, et il semble que ce soit vrai. Sur le benchmark Procyon AI Computer Vision, le NPU Hexagon du Snapdragon X Elite a été 2x plus performant que le moteur neuronal à 16 cœurs de l’Apple M3. C’est un exploit remarquable. Après tout, le NPU Hexagon peut effectuer à lui seul jusqu’à 45 TOPS (trillions d’opérations par seconde).

Performances thermiques

Si le Snapdragon X Elite affiche d’excellentes performances au niveau du CPU, du GPU et du NPU et rivalise avec l’Apple M3 dans presque tous les segments, son efficacité est légèrement décevante. Malgré un système de refroidissement actif sur le Surface Laptop 7, il a atteint 37,4 °C lors du test Cinebench 2024 monocoeur. Dans le même test, le MacBook Air a atteint 35,1 °C sans ventilateur.

Lors du test multithread, la différence de température devient notable. Le Surface Laptop 7 a atteint 50,3 degrés C alors que le MacBook Air d’Apple est resté à 45,8 °C. Le Snapdragon X Elite a certainement fait mieux que les processeurs x86, mais en termes de performance par watt, il est toujours derrière l’Apple M3.

Le Surface Laptop 7 génère également un certain bruit de ventilateur lorsqu’il est sollicité à fond sur tous les cœurs, atteignant 32,2 dbA. En revanche, le MacBook Air M3 est resté silencieux.

Performances d’émulation

Le rapport indique que Microsoft a effectivement amélioré la couche d’émulation Prism sur Windows on ARM (WoA). En fonctionnant sous émulation, le Surface Laptop 7 atteint le même niveau de performance que la version native des applications x86, ce qui est un exploit remarquable.

Le rapport indique en outre que « les performances émulées sur le nouvel appareil dépassent même les performances natives du Surface Laptop 5 12e génération Core i7 de la génération précédente – une prouesse impressionnante qui devrait rassurer tout consommateur qui débat de l’achat d’un nouveau PC utilisant ce processeur ».

Autonomie de la batterie

Le Surface Laptop 7, équipé du processeur Snapdragon X Elite, offre jusqu’à 21 heures d’autonomie lors de la lecture de vidéos, soit 16 % de plus que le MacBook Air M3 d’Apple. En ce qui concerne la décharge de la batterie pendant la nuit, le rapport indique que le Surface Laptop 7 n’a perdu que 1 % après 8 à 9 heures d’utilisation pendant la nuit avec le couvercle fermé.

Après avoir lu le rapport, il semble que le processeur Snapdragon X Elite rivalise avec le silicium M3 d’Apple. Dans la plupart des cas, le Surface Laptop 7 surpasse ou égale les performances du MacBook Air M3, pour des centaines d’euros de moins. Toutefois, sur le plan de l’efficacité, Qualcomm doit redoubler d’efforts pour combler l’écart avec le silicium d’Apple. Achèteriez-vous un Copilot+ PC ?