Test des Huawei FreeBuds 5i : un son haute résolution à petit prix

Le créneau des écouteurs a été assez encombré ces deux dernières années, mais Huawei a réussi à se faire une place grâce à des technologies intelligentes et un design agréable. La série FreeBuds comprend maintenant deux sous-séries différentes : le modèle haut de gamme FreeBuds Pro, le modèle standard, la série Special et le sujet de ce test, la série « i ».

Bien que les FreeBuds 5i ont été annoncés et commercialisés en Chine en juin dernier, ces petits écouteurs font maintenant leurs débuts dans le monde entier. Ils font partie des modèles « Dynamic » de la société, ce qui signifie qu’ils offrent certaines des caractéristiques haut de gamme du modèle Pro tout en mettant l’accent sur une expérience plus quotidienne, un design cool et un prix très attractif.

Dans la boîte, on retrouve :

Écouteurs

Étui de charge

Embouts en silicone (trois tailles) (Disponibles en tailles grande, moyenne et petite. La paire de taille moyenne est fixée par défaut)

Câble de charge USB-C

Guide de démarrage rapide (comprenant des informations de sécurité)

Carte de garantie

Huawei FreeBuds 5i: design

Le boîtier de charge des FreeBuds 5i adopte la forme d’un galet avec une texture givrée, ce qui le rend agréable au toucher et superbe à regarder. En plus du bouton d’appairage sur la droite, il y a un port USB Type-C en bas pour la recharge.

Les FreeBuds 5i suivent de près la philosophie de conception de base, à savoir les FreeBuds Pro, mais présentent également plusieurs mises à niveau. Le FreeBuds 5i est plus adapté à une utilisation active au quotidien ; le boîtier de charge est petit et léger ; et les écouteurs sont également assez légers, avec des tiges relativement courtes.

Ces écouteurs sont très légers et, grâce à leur ajustement serré, vous oubliez presque qu’ils sont dans vos conduits auditifs. Trois couleurs sont disponibles : blanc, bleu givrée et noir girvée. Les écouteurs pèsent un peu moins de 5 g chacun et sont plutôt ergonomiques. Cela fait des années que j’ai des problèmes avec les modèles intra-auriculaires, mais les FreeBuds 5i et le modèle Pro sont parmi les rares qui ne me font pas mal aux oreilles et ne tombent pas.

Les écouteurs sont sculptés de manière à imiter la partie extérieure du conduit auditif, et ils ont plusieurs points de contact pour se verrouiller en place. Trois tailles d’embouts sont incluses dans l’emballage.

L’application AI Life dispose d’une fonction qui vous aidera à trouver l’ajustement parfait, mais j’y reviendrais plus tard. Vous pouvez tout à fait faire de l’exercice en portant ces écouteurs et aller courir, et la norme IP54 ajoutée suggère qu’ils ont été conçus pour être utilisés de cette façon également.

Huawei FreeBuds 5i : application et fonctionnalités

Étant un appareil Huawei, les FreeBuds 5i susciteraient probablement des inquiétudes chez de nombreux utilisateurs. N’ayez crainte, la procédure d’appairage est assez simple : vous ouvrez le couvercle de l’étui et vous appuyez sur le bouton latéral pendant deux secondes pour lancer le mode d’appairage. Les écouteurs apparaîtront alors dans le menu Bluetooth de l’appareil avec lequel vous les associez.

Vous pouvez jumeler ces écouteurs avec à peu près n’importe quel appareil prenant en charge le Bluetooth, mais pour réaliser leur « plein potentiel », comme les coachs de vie aiment le dire, vous aurez besoin de l’application Huawei AI Life. Et c’est là que les choses se compliquent un peu plus.

Pour télécharger l’application AI Life, vous devez avoir installé la Huawei App Gallery. La boutique d’applications alternative signifie que vous devez télécharger l’application en sideloading, ce qui est un peu gênant, mais pas trop grave. Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette application sur votre smartphone, vous pouvez la désinstaller après avoir obtenu AI Life sans aucun problème, les deux applications fonctionnant séparément.

Une fois installée, l’application affiche vos FreeBuds 5i sous la rubrique « appareils », avec quelques informations rapides sur le pourcentage de batterie de chaque écouteur et le boîtier de charge. En cliquant dessus, vous accédez au centre de contrôle des écouteurs.

Le centre de connexion vous permet d’activer la fonction « Dual Connect » et de configurer votre appareil préféré auquel vous souhaitez que les écouteurs se connectent automatiquement. Vous pouvez également passer facilement d’un appareil à l’autre en appuyant simplement sur l’icône correspondante. En outre, les écouteurs vont offrir un support de la connexion de plusieurs appareils. L’utilisateur peut définir lui-même la priorité de l’appareil. L’audio du dispositif prioritaire sera toujours lu en premier, et si l’option Auto par défaut est sélectionnée, il sera attribué selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Et, cette génération ajoute également la fonction de partage audio. C’est-à-dire qu’elle prend en charge deux Huawei FreeBuds 5i connectés au même téléphone mobile. Grâce à la fonction d’interconnexion multi-appareils mentionnée ci-dessus, vous pouvez passer de l’état partagé à l’état exclusif à tout moment, quelle que soit l’opération très rapide.

Des réglages précis

Sous la section « Son », vous trouverez les options « Réduction du bruit » : La suppression du bruit offre trois modes : « Cosy », « Général » et « Ultra ». Le dernier de cette liste permet une annulation du bruit de 42 dB. Vous pouvez également désactiver l’annulation du bruit ou activer le mode « Perception ».

La qualité du son vous donne la possibilité de donner la priorité à la qualité du son ou à la connexion et propose également un réglage d’égaliseur dépouillé avec trois options : « Par défaut », « Bass boost » et « Treble boost ».

Le « Tip Fit Test » mérite quelques compléments. Il s’agit d’une fonction astucieuse qui vous aide à choisir le meilleur ajustement pour votre oreille. Vous placez les écouteurs et lancez le test. L’application diffuse alors de la musique et évalue l’ajustement à l’aide de microphones internes et externes sur chaque écouteur.

Toucher et gestes

L’onglet « Gestes » de l’application AI Life vous apprend quels sont les gestes disponibles et vous permet également d’en personnaliser certains. En termes de gestes, Huawei FreeBuds 5i prend non seulement en charge les opérations de tapotement, mais ajoute également la fonction de glissement pour régler le volume. Ainsi, le contrôle gestuel de plusieurs fonctions telles que le changement de mode de réduction du bruit/transparence, la pause de lecture, le réglage du volume, etc. peut être réalisé en même temps, sans avoir à se soucier de la fonction à choisir.

La fonction « Appuyer et maintenir » permet de rejeter les appels et de contrôler le niveau d’annulation du bruit, et vous pouvez choisir les modes à parcourir lorsque vous utilisez ce geste. Si vous utilisez un appareil Huawei couplé aux écouteurs, vous pouvez également utiliser le geste « appuyer et maintenir » pour déclencher la chanson en cours de lecture. Le geste « Swipe » sur la tige de chaque écouteur permet de contrôler le niveau du volume.

Huawei FreeBuds 5i : qualité du son

Le modèle FreeBuds 5i est équipé de haut-parleurs dynamiques de 10 mm et présente également une gamme de fréquences étendue dans les aigus. Huawei se vante d’avoir fixé à 40 kHz la limite supérieure de fréquence de ces écouteurs, et même si l’ouïe humaine ne va que jusqu’à 20 kHz, on peut affirmer que certaines fréquences sont perçues au-delà de ce seuil.

Le son est assez subjectif de toute façon, donc ce qui est un son agréable pour moi peut ne pas l’être pour vous. Ceci étant dit, j’ai été agréablement surpris par le son de ces écouteurs dès leur sortie de la boîte, étant donné les options d’égalisation limitées.

Le réglage par défaut produit un son équilibré, qui n’est ni trop sourds dans les basses, ni trop aigu. Les écouteurs peuvent résoudre beaucoup de détails et si vous aimez la musique classique, le jazz ou la musique multi-instrumentale, vous serez satisfait de ce que ces écouteurs ont à offrir.

Comme il a passé la certification Hi-Res, il prend également en charge l’encodage LDAC bien sûr, et vous pouvez l’adapter aux modèles pris en charge en activant l’auto-adaptation dans l’application. L’encodage LDAC peut atteindre un débit binaire maximal de 990 kb/s, et avec des fichiers musicaux au format sans perte, il peut montrer des détails plus riches.

Concernant la réduction du bruit intégré, même dans le mode le plus fort, il n’y a pas de forte pression sur l’oreille et les écouteurs restent confortables. L’effet de réduction du bruit a rapidement été visible. Dans un bureau silencieux, les FreeBuds 5i peuvent filtrer les bruits environnementaux à basse fréquence tels que les ventilateurs et les climatiseurs. Ils disparaissent tous complètement lorsqu’ils sont allumés, vous offrant ainsi un environnement de travail calme. Et même dans un environnement de test plus sévère, les FreeBuds 5i sont parfaits.

Huawei FreeBuds 5i : autonomie

Huawei promet jusqu’à 6 heures d’autonomie sur les écouteurs (ANC activé) et 18,5 heures avec l’étui de charge dans l’équation. Si vous laissez l’ANC désactivé (ce que vous ne devriez pas faire), vous pouvez étendre ces chiffres respectivement à 7,5 heures et 28 heures.

En pratique, ces chiffres sont assez proches de ce que vous obtiendrez dans la vie réelle. J’ai pu écouter en continu avec un volume moyen et l’ANC sur « Ultra » pendant environ 5 heures et 45 minutes, ce qui est correct. L’étui de charge fournit environ 2 charges complètes aux deux écouteurs, et il faut environ 2 heures pour le charger complètement (en filaire).

Huawei FreeBuds 5i: verdict

Les écouteurs Huawei FreeBuds 5i constituent une excellente proposition de valeur à 99 euros. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que la société a réussi à intégrer des technologies et des fonctionnalités vraiment décentes pour ce prix. L’annulation du bruit est vraiment bonne, et la qualité du son est également comparable à celle d’écouteurs beaucoup plus chers.

Si l’on ajoute à cela le confort, la résistance à l’eau et à la poussière (IP54) et la prise en charge de la norme LDAC, on obtient un ensemble de caractéristiques tout à fait correctes. Le seul inconvénient est l’absence d’un égaliseur plus complet et la nécessité de télécharger l’application AI Life, mais pour l’essentiel, ces écouteurs sont très impressionnants.

En ce qui concerne les fonctions intelligentes dans lesquelles Huawei excelle, les FreeBuds 5i ne sont pas en reste. Il est pratique et rapide de fermer et d’ouvrir le couvercle des écouteurs, et les fonctions de gestion multi-appareils et de partage audio du centre audio le rendent également plus utile. Ils sont également dotés d’un mode e-sports à faible latence, qui permet non seulement d’écouter des chansons et de regarder des films, mais aussi de s’adapter aux scénarios d’utilisation des jeux e-sports.