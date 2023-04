Samsung Display présente un prototype de charnière à 360 degrés pour les smartphones pliables

Le Consumer Electronics Show, ou CES en abrégé, nous a toujours permis de jeter un coup d’œil sur l’avenir des technologies mobiles. L’une des innovations les plus intrigantes apparues cette année au cours de l’événement était une charnière améliorée pour les smartphones pliables, présentée par nul autre que l’un des leaders de la technologie d’affichage — Samsung Display.

Cette nouvelle charnière est destinée à rendre moins visible le fameux pli que nous avons l’habitude de voir sur les smartphones pliables comme les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, par exemple. Elle est appelée « charnière goutte d’eau » et elle est conçue de manière à exercer moins de contraintes sur l’écran, prenant la forme d’une — comme le surnom le suggère — goutte d’eau lorsqu’il est plié vers l’intérieur, comme le souligne The Verge.

Le plus excitant est que ce nouveau design permet également à l’écran d’être incurvé vers l’intérieur et l’extérieur, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un futur smartphone pliable pouvant pivoter sur 360 degrés. Qui plus est, cela permettrait également à Samsung de se débarrasser enfin de cet espace visible lorsque le smartphone est fermé. Franchement, cette amélioration commence à ressembler beaucoup au OPPO Find N2 et au OPPO Find N2 Flip, qui ont tous deux déjà obtenu des plis moins visibles et un design plus affleurant lorsque le smartphone est fermé.

Il est très tentant de spéculer sur le fait que les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 seront équipés de cette nouvelle charnière et de tous ses avantages, mais il n’y a pas encore eu d’autres indices indiquant une telle mise à niveau. Cela dit, il reste encore pas mal de temps avant août 2023, date à laquelle les deux smartphones devraient être annoncés, alors on ne sait jamais.

À l’heure actuelle, les projecteurs sont braqués sur nul autre que le nouveau trio de smartphones Samsung plus « classique » — la série Galaxy S23. Ces derniers, d’autre part, sont presque certainement à moins d’un mois (1er février) de leur annonce, il y a donc quelque chose de plus proche sur la ligne de temps à attendre avec impatience.