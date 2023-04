Apple a obtenu un brevet pour un nouveau système de caméra pour l’Apple Watch

En ce qui concerne l’Apple Watch, un accessoire appelé Wristcam remplace le bracelet de votre Apple Watch Series 3 à Series 8, les modèles SE et l’Ultra, et comporte deux caméras. Une caméra est tournée vers l’utilisateur pour les selfies et l’autre est pointée vers le monde.

Le brevet prévoit un bracelet spécial doté d’ un mécanisme de libération rapide qui permettrait à la montre de se détacher facilement du bracelet et à l’utilisateur de prendre des photos et des vidéos avec la caméra arrière .

Apple a reçu au début du mois un brevet de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) intitulé « Watch Having A Release Mechanism ». Le brevet (US-11571048-B1) détaille une méthode qui permet aux utilisateurs de l’Apple Watch d’avoir accès à une caméra située au bas de l’appareil .