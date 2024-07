Accueil » Pixel Watch 3 XL : Détails sur le nouveau modèle plus grand et plus cher

Le monde de la technologie a passé la semaine dernière à s’extasier devant les derniers téléphones et smartwatches de Samsung, et bientôt, ce sera au tour de Google d’être sous les feux de la rampe. En prévision de l’événement Made by Google qui aura lieu le mois prochain, les prix de la Google Pixel Watch 3 viennent d’être divulgués. Google se prépare à lancer une version plus grande de sa Pixel Watch, appelée Pixel Watch 3 XL. Ce nouveau modèle vise à répondre à une plainte fréquente concernant la taille d’écran des montres actuelles de la gamme Pixel Watch.

La Pixel Watch 3 XL devrait être plus onéreuse que ses prédécesseurs. Selon des informations divulguées, elle pourrait coûter jusqu’à 549 euros en France. Ce prix est nettement supérieur à celui de la Pixel Watch 2 actuelle, qui commence à 399 euros, toujours de l’autre côté de l’Atlantique.

Le prix de la Pixel Watch 3 standard (41 mm) devrait rester le même que celui du modèle actuel, soit 399 euros. Cependant, la Pixel Watch 3 XL (45 mm) commencerait à 449 euros. Les deux modèles seront probablement disponibles en variantes LTE pour un coût supplémentaire de 50 à 100 euros.

Détails des prix prévus pour la Pixel Watch 3

Pixel Watch 3 (41 mm, Bluetooth): 399 euros

Pixel Watch 3 (41 mm, LTE): 499 euros

Pixel Watch 3 XL (45 mm, Bluetooth): 449 euros

Pixel Watch 3 XL (45 mm, LTE): 549 euros

Ces prix restent toutefois des rumeurs et pourraient différer lors de l’annonce officielle de Google. La Pixel Watch 3 XL devrait être disponible en trois coloris : Obsidian, Porcelain et Hazel. La Pixel Watch 3 standard sera proposée en Obsidian, Porcelain, Hazel et Pink.

Un compromis entre taille et prix

La taille d’écran plus grande de la Pixel Watch 3 XL pourrait séduire certains utilisateurs, mais le prix élevé pourrait en dissuader d’autres. Il reste à voir si les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de la série Pixel Watch 3 justifieront ce coût supplémentaire. Nous devrons attendre l’annonce officielle de Google le mois prochain pour obtenir tous les détails sur la série Pixel Watch 3, y compris ses fonctionnalités, spécifications et prix.

En soi, ces prix semblent assez élevés, n’est-ce pas ? Ils ne font qu’empirer lorsque vous les comparez à ceux d’autres smartwatches. Si l’on considère que la Galaxy Watch 7 de Samsung, qui démarre à 319 euros pour le modèle Wi-Fi et passe à seulement 369 euros si vous obtenez la version LTE.

Le prix supposé plus élevé en vaudra-t-il au moins la peine ? Difficile à dire. À part le modèle XL plus grand cette année, nous ne prévoyons pas de changements majeurs dans le design de la Pixel Watch 3. Nous nous attendons à une sorte de mise à niveau du chipset, bien que l’importance de cette mise à niveau reste inconnue. Nous devrions également voir la connectivité à bande ultra-large (UWB) incluse pour la première fois.