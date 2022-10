Netflix annonce les transferts de profil pour les cas où vous êtes obligé d’avoir votre propre compte

L’époque où il fallait partager un mot de passe Netflix avec plusieurs amis ou membres de la famille est presque révolue. Ce lundi, le service de streaming Netflix lance le transfert de profil, une fonctionnalité qui préserve toutes les informations d’un profil lorsque l’utilisateur doit créer son propre compte Netflix. Ainsi, les utilisateurs peuvent transférer leurs « recommandations personnalisées, leur historique de visionnage, Ma liste, les jeux enregistrés et d’autres paramètres » vers un nouveau compte.

Il s’agit de la dernière attaque en date contre le partage des mots de passe, qui, selon l’entreprise, est l’un des plus gros problèmes de la plateforme — mais sans interdire aux utilisateurs de diffuser du contenu 4K à moins de payer le plan le plus cher, contrairement à tous les autres services.

La société affirme que le transfert de profil a été « très demandé » par les clients et qu’il est déployé aux utilisateurs dans le monde entier à partir d’aujourd’hui. Selon Netflix, ses utilisateurs seront avertis par e-mail lorsque cette fonctionnalité sera disponible pour eux.

En annonçant la large disponibilité de la fonctionnalité, Netflix a déclaré qu’elle est destinée à s’adapter à divers événements de la vie, comme les personnes qui déménagent d’un foyer ou les relations qui se terminent, sans les obliger à reconstruire un profil à partir de zéro. Mais c’est aussi un moyen d’encourager les téléspectateurs de Netflix qui ont profité du compte de quelqu’un d’autre (et qui ne font pas partie du même foyer) à devenir légitimes. La répression du partage de mot de passe est l’une des principales directives de la société, qui cherche à augmenter le nombre d’abonnés. Netflix a estimé que plus de 100 millions de foyers accèdent à son service par le biais de comptes partagés.

Après avoir perdu 1,2 million d’abonnés au cours des 6 premiers mois de 2022, la société veut non seulement arrêter l’hémorragie, mais aussi conquérir de nouveaux abonnés.

Netflix veut arrêter l’hémorragie

La semaine dernière, Netflix a annoncé son abonnement basé sur la publicité, qui sera mis en service en novembre pour 7 dollars. Cet abonnement sera disponible dans les pays suivants : Australie, Brésil, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Corée, Mexique, Espagne, États-Unis et Royaume-Uni. Selon Netflix, le plan Essentiel avec pub offre « toutes les fonctionnalités que les gens attendent du plan Basic de Netflix », comme une grande variété de séries TV et de films, la disponibilité sur un certain nombre d’appareils connectés, et la possibilité de modifier ou d’annuler votre plan à tout moment tout en diffusant en 720p.

Pour ceux qui se sentent touchés par la crainte de Netflix que les gens perdent leurs données après avoir créé leur propre compte, la société indique que la fonction de transfert de profil sera disponible sur l’icône du profil de la personne dans le menu déroulant de la page d’accueil. Ils devront sélectionner l’option « Transférer le profil », puis remplir leurs données personnelles. Les utilisateurs peuvent également désactiver le transfert de profil dans les paramètres du compte.

D’une manière ou d’une autre, si vous êtes un parasite sur le compte Netflix de quelqu’un d’autre, la société viendra vous chercher.