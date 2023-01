Une photo du CES nous donne un premier aperçu du Galaxy Z Fold 5

Le Galaxy Z Fold 5 ne devrait pas arriver avant le mois d’août, mais les fuites entourant l’appareil ont commencé à s’intensifier. Au cours du week-end, nous avons vu un rapport qui affirmait que le smartphone adoptera une nouvelle technologie de charnière pour aider l’appareil à se plier à plat et à éliminer le pli. Il semble que les rumeurs étaient exactes, car Samsung a apparemment montré un prototype du Galaxy Z Fold 5 au CES 2023 qui se plie sans espace.

Le Galaxy Z Fold 4 dispose d’une charnière en forme de U qui place l’écran dans une courbe serrée et laisse un petit espace lorsque le smartphone est plié. En revanche, des concurrents comme OPPO et Huawei utilisent une charnière en goutte d’eau qui crée une cavité pour ranger l’écran et permet aux appareils de se replier complètement.

Samsung pensait apparemment qu’une telle conception aurait un impact sur la durabilité de l’appareil, mais la société a apparemment trouvé un moyen d’éliminer cet inconvénient.

Le média sud-coréen Naver rapporte que Samsung a montré un prototype pliable avec une charnière en forme de goutte d’eau pendant la conférence technologique. La publication a publié une image qui montre le prototype présumé du Z Fold 5 et du Z Fold 4 côte à côte.

Conformément aux rumeurs, les deux moitiés de l’écran sont maintenant à plat l’une contre l’autre. L’appareil semble également plus fin et Naver affirme qu’il est aussi plus léger, ce qui contredit une récente rumeur mais s’aligne sur un rapport antérieur. La nouvelle structure, que Samsung qualifie de charnière en haltère, permettra sans doute aussi d’obtenir un pli beaucoup plus léger qui sera à peine visible.

Pas d’emplacement pour le S Pen

Bien qu’il soit difficile de le dire à partir de l’image seule, le prototype de Galaxy Z Fold 5 dans l’image semble trop mince pour un emplacement S Pen. Cela ne signifie pas que nous devrions écarter les rumeurs qui disent que le prochain smartphone pliable de Samsung aura un étui pour le stylet, car ce n’est qu’un prototype et le produit final est encore loin.

Le Galaxy Z Fold 5 sera probablement alimenté par une version améliorée du Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et pourrait être équipé de nouveaux capteurs photo. Ces changements pourraient l’aider à devenir le meilleur smartphone pliable de 2023.