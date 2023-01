Twitter a intentionnellement bloqué des applications comme Tweetbot et Twitterific

Après plusieurs jours de silence, Twitter a confirmé qu’il bloquait délibérément des applications tierces comme Tweetbot et Twitterific. Dans un message publié sur Twitter, la société écrit qu’elle « applique ses règles de longue date en matière d’API », ce qui « peut avoir pour conséquence que certaines applications ne fonctionnent pas ».

Bien que cette déclaration confirme les soupçons selon lesquels Twitter aurait volontairement bloqué les utilisateurs des clients Twitter tiers, elle ne contient même pas de lien vers les règles auxquelles Twitter fait référence et ne nous dit toujours rien sur ce qui se passe réellement. C’est la première fois que Twitter reconnaît le problème depuis que les applications ont commencé à être indisponibles jeudi dernier.

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working. —Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023

Le flou de Twitter n’est pas vraiment une surprise, étant donné que la société a démantelé son équipe de communication dans le cadre des licenciements massifs du PDG Elon Musk. Un ingénieur principal de Twitter aurait dit aux employés que les pannes de tiers sont « intentionnelles », mais n’a jamais expliqué pourquoi, selon des messages internes obtenus par The Information.

La situation a laissé les développeurs, qui vivent de ces applications, et les utilisateurs, qui les utilisent pour améliorer leur expérience de Twitter, frustrés et confus. Si une application, Tweetbot, est brièvement revenue en ligne au cours du weekend, c’est uniquement parce que son co-créateur, Paul Haddad, a échangé ses clés API. Cela a permis à l’application de fonctionner à moitié et de contourner temporairement l’interdiction.

D’autres clients Twitter, comme Albatross et la version iOS de Fenix, continuent de fonctionner, et — encore une fois — on ne sait pas du tout ce que ces applications font que Tweetbot et Twitterific ne font pas. Il ne semble pas non plus que Twitter communique avec les développeurs.