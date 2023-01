Le OnePlus Nord CE 3 aurait un design analogue à celui de la série Realme 10

Le OnePlus Nord CE 3 devrait présenter un dos plat et un écran poinçonné. Ce design est typique des smartphones de milieu de gamme et semble agréable. Bien sûr, le OnePlus Nord CE 3 ne sera pas aussi rapide que le OnePlus 11, mais il devrait tout de même être capable de gérer la plupart des tâches quotidiennes.

Le OnePlus Nord CE 3 sera un smartphone d’un bon rapport qualité-prix grâce à son design attrayant, ses spécifications de milieu de gamme et son prix abordable. Il pourrait servir d’excellente alternative au OnePlus 10R en raison de ses similitudes, comme le souligne un article de GizChina, et devrait être l’un des principaux concurrents dans le marché de milieu de gamme.

Nous nous attendons à ce que OnePlus annonce officiellement ce smartphone dans les semaines à venir. Sur le marché du mobile d’aujourd’hui, il y a plusieurs smartphones parmi lesquels choisir. Des modèles abordables à ceux dotés de fonctionnalités plus pointues, tout le monde semble avoir quelque chose qui correspond à ses besoins.

Le OnePlus 11 récemment annoncé, le successeur du OnePlus 10 Pro, semble prêt à renforcer cette concurrence. Si les flagships dédiés sont parfaits pour ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme, il arrive qu’un smartphone plus orienté vers le budget soit souhaité.

Le OnePlus Nord CE 3, comme vu sur MySmartPrice, offre un bon rapport qualité-prix à un coût plus raisonnable. Le OnePlus Nord CE 3 ressemblera aux smartphones de la série Realme 10 récemment lancés, ce qui, considérant que les deux marques partagent la R&D de OPPO, ne devrait pas être une surprise.

Quelques spécifications

D’autres spécifications du OnePlus Nord CE 3 ont été révélées, notamment le panneau LCD IPS et la fréquence de rafraîchissement. Le smartphone aura une finition unique de type chrome brillant à l’arrière et un cadre latéral vert mat. À l’avant, on trouve un écran LCD IPS de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe en poinçon centré.

En ce qui concerne l’optique, l’appareil dispose de trois capteurs photo disposés dans deux grands cercles à l’arrière, ainsi qu’un massif flash LED. Sous le capot, le OnePlus Nord CE 3 sera alimenté par un SoC Snapdragon 695.

Bien qu’il ne soit pas aussi puissant que le Dimensity 900, il a tout de même du punch pour les utilisateurs de milieu de gamme. Le smartphone sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Malgré la fuite par GSMArena pointant vers le mois de juillet, cela n’est toujours pas confirmé, et son lancement dépend toujours de la société.