Du dual-boot Android et Windows sur les smartphones Surface Duo ?

Les Microsoft Surface Duo et Surface Duo 2 sont des smartphones à double écran qui sont livrés avec un ensemble d’applications et de services Microsoft fonctionnant sur le système d’exploitation Android de Google. Mais certaines personnes préfèrent utiliser Windows sur un appareil conçu par Microsoft comme le Surface Duo, et grâce aux développeurs tiers derrière le WOA Project, vous avez pu le faire pendant un certain temps, à condition que vous soyez prêt à faire certains compromis.

Désormais, le développeur Gustave Monce affirme que vous n’aurez bientôt plus à faire autant de compromis.

Jusqu’à présent, l’installation de Windows sur un Surface Duo nécessitait de déverrouiller le bootloader, de le conserver déverrouillé et de connecter votre appareil à un ordinateur.

Mais bientôt, vous serez en mesure de démarrer sur Windows sans avoir à vous connecter à un autre appareil, effectuer un dual-boot Android et Windows sur le même appareil Surface Duo ou encore de choisir votre OS favori après avoir installé Windows.

Today however, I am happy to report that all 3 above things, will be addressed soon 🙂 pic.twitter.com/5YGkENxrbn — Gustave Monce (@gus33000) January 14, 2023

Dans une brève vidéo, Monce montre comment le dual-boot fonctionnera sur le Surface Duo et le Surface Duo 2. En bref, vous pouvez installer Windows, conserver Android et choisir le système d’exploitation qui se charge lorsque vous démarrez l’appareil en ajustant la position de l’écran. Si l’appareil à double écran est plié, un seul système d’exploitation sera lancé. Si les écrans sont dépliés, c’est l’autre qui démarrera.

Si vous choisissez de verrouiller le système au boot, Monce indique que cela vous permettra de diffuser du contenu 3K dans Netflix et d’utiliser d’autres applications Android qui nécessitent un verrouillage particulier, notamment certaines applications bancaires et de paiement mobile. D’autre part, si vous pouvez vivre sans ces fonctionnalités, vous pouvez également rooté votre appareil et installer Magisk pour avoir plus de contrôle sur le comportement d’Android.

Plus de détails sur le dual-boot et d’autres mises à jour du projet WOA devraient prochainement arriver.