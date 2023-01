Instagram vous permet désormais de mettre les notifications en pause grâce au mode silence

by

Instagram a annoncé un tas d’améliorations qui aideront les utilisateurs à ne pas être dérangés lorsqu’ils font défiler leur flux, aux côtés d’un meilleur contrôle de leur contenu Explore et d’un moyen pour un parent de voir le compte Instagram de son adolescent.

Détaillées dans un article de blog, ces fonctionnalités sont lentement déployées pour les utilisateurs sur iOS et Android à partir d’aujourd’hui (19 janvier), avec le mode silencieux en tête de ces améliorations. Analogue à la fonction « Ne pas déranger » sur iOS et Android, il permet à vos abonnés de savoir que vous ne souhaitez pas être dérangé pendant un certain temps.

C’est une fonctionnalité utile pour ceux qui utilisent principalement Instagram, aux côtés de la possibilité de regrouper un tas de photos et de vidéos dans l’onglet Explore qui ne vous intéresse pas — quelque chose que j’ai trouvé à faire plus.

Autrement dit, Instagram ajoute un moyen de faire taire temporairement les notifications push chaque fois que vous voulez faire une pause de l’application. La fonctionnalité, appelée Quiet Mode, enverra des réponses automatiques aux utilisateurs qui tentent de vous envoyer des messages sur la plateforme, en leur faisant savoir que vous n’avez pas été notifié.

Instagram invitera spécifiquement les utilisateurs adolescents à activer le Mode Silence « lorsqu’ils passent une quantité spécifique de temps sur Instagram tard le soir ». Cependant, la plateforme ne précise pas combien de temps les adolescents doivent passer sur l’application pour voir l’invite et ne dit pas non plus quelle plage horaire elle considère comme « tard le soir ».

Il affichera également un statut « en mode silencieux » sur votre profil pour avertir les autres utilisateurs que vous utilisez la fonctionnalité, ainsi que pour vous donner un résumé des notifications que vous avez pu manquer lorsque vous revenez sur la plateforme. Comme pour le mode silencieux sur Facebook, vous pouvez programmer des moments précis où la fonction sera automatiquement activée.

L’ajout du Mode Silence intervient alors qu’Instagram fait face à des critiques croissantes concernant son effet sur la santé mentale des adolescents, en particulier des adolescentes.

Des changements axés sur la sécurité des jeunes

Depuis lors, l’entreprise a procédé à un certain nombre de changements axés sur la sécurité de ses jeunes utilisateurs, notamment en resserrant les paramètres de contenu par défaut pour les adolescents, en éloignant les adolescents du contenu qu’ils parcourent continuellement et en introduisant des restrictions sur la façon dont les annonceurs peuvent cibler les adolescents.

Conformément à son objectif d’apaiser les parents (ainsi que ceux qui ne sont pas fans du récent pivot de la plateforme vers la vidéo), Meta introduit un certain nombre d’autres façons de gérer les recommandations sur Instagram. Après avoir testé la fonctionnalité l’année dernière, Instagram développe son « bouton de désintérêt » qui vous permet de signaler certains types de contenu que vous ne voulez pas voir.

Instagram vous permettra désormais de masquer plus d’un contenu sur la page Explore, que la plateforme « visera à éviter de vous montrer » dans les Reels et la recherche. Vous pouvez également désormais ajouter une liste de mots, de hashtags ou d’emoji que vous souhaitez éviter dans les légendes du contenu recommandé sur Instagram, de la même manière que la plateforme vous permet déjà de masquer les DM contenant des mots que vous ne voulez pas voir.