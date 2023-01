Intel franchit la barrière des 6 GHz avec son processeur Core i9-13900KS à 699 dollars

Intel a annoncé que le processeur Core i9-13900KS est désormais disponible à la vente, le présentant comme le processeur de bureau le plus rapide au monde. Ce dernier mettra fin à tous les processeurs — du moins dans cette génération. La version suralimentée du processeur phare Raptor Lake 13900K était absente du CES 2023, mais elle a été repérée chez des revendeurs en ligne en Europe et en Asie juste après le salon, ce qui nous a laissés penser que son lancement était proche. Et, c’est le cas.

Il ne s’agit pas seulement d’une nouvelle entrée dans l’impressionnant arsenal de processeurs d’Intel. Nous connaissions déjà les caractéristiques de ce processeur et savions qu’il atteignait 6 GHz en boost dès sa sortie de la boîte — sans overclocking — le seul détail restant à remplir était le prix officiel recommandé, que Intel nous a communiqué. Donc, pour ceux qui ont des portefeuilles bien remplis, le prix client recommandé (RCP) est fixé à 699 dollars aux États-Unis (soit environ 645 euros — mais ne vous attendez pas à une conversion monétaire pour refléter le prix en France). Il est doté de la même architecture hybride, c’est-à-dire d’un mélange de cœurs de performance (P) et de cœurs d’efficacité (E), et il en a beaucoup : 8 cœurs P et 16 cœurs E pour un total de 24 cœurs et 32 threads.

Les fréquences d’horloge sont différentes selon le type de cœur. La fréquence maximale pour les cœurs P est de 6,0 GHz, mais les cœurs E sont limités à 4,3 GHz. En outre, le Core i9-13900KS ne peut atteindre la marque insaisissable de 6 GHz que si le profil Extreme Power Delivery, qui requiert une puissance massive de 320 watts, est utilisé. En d’autres termes, le Core i9-13900KS n’est pas seulement le processeur le plus rapide du moment, il est aussi le plus gourmand en énergie.

Il n’est même pas nécessaire d’utiliser le profil d’alimentation « Extreme » : même avec les paramètres habituels, le processeur consomme plus d’énergie que le Core i9-13900K. Il a une puissance de base du processeur (PBP) de 150 watts et une puissance turbo maximale (MTP) de 253 W. Enfin, il dispose d’un énorme cache combiné (68 Mo). Inutile de dire que vous aurez besoin d’un très bon refroidisseur et d’une alimentation puissante pour supporter ce processeur. Il est également probable qu’il soit associé à l’une des meilleures cartes graphiques du moment, ce qui signifie qu’il faudra encore plus de refroidissement et de puissance.

Notez que la vitesse d’horloge turbo de 6 GHz est avec le TVB (Thermal Velocity Boost) d’Intel, ce qui signifie qu’il s’agit seulement d’un boost à court terme tant que les températures le permettent. Même si le TVB est une fonction limitée, le 13900 KS ne fonctionnera pas longtemps à 6 GHz en configuration standard — c’est toujours très impressionnant pour un processeur de bureau d’atteindre cette vitesse par défaut. Les passionnés seront en mesure d’overclocker cette puce considérablement avec le bon refroidissement, atteignant des horloges beaucoup plus rapides sans aucun doute — et peut-être établir de nouveaux records.

Rappelez-vous, Raptor Lake est un silicium impressionnant pour les overclockers, comme en témoignent les niveaux auxquels le 13 900 K lui-même a déjà été poussé : plus de 9 GHz, pas moins (avec de l’azote liquide), l’overclock le plus rapide jamais observé sur une puce de bureau.

En édition limitée

Si l’on regarde le prix, on peut difficilement dire qu’il est bon marché, mais l’équivalent d’Alder Lake — le 12900 KS — est arrivé sur les étagères au prix de 739 dollars, donc le prix de 699 dollars pour le 13900 KS est en fait 5 % moins cher. Nous nous attendions à ce que ce modèle phare soit aussi cher que la version Alder Lake KS (si ce n’est un peu plus), c’est donc une petite surprise agréable. (Non pas qu’il soit abordable, bien sûr — mais on ne s’attendrait pas à cela avec un Core i9 en édition limitée).

Naturellement, s’agissant d’un processeur en édition limitée — et très probablement une cible pour les revendeurs — nous ne savons pas si le 13900 KS se vendra réellement au prix indiqué. Il pourrait être victime d’une surenchère et d’une inflation, du moins dès le départ.