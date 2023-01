by

by

Vous devrez peut-être attendre encore plus longtemps pour le MacBook Pro M2 Max

Les prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces d’Apple sont déjà en retard, puisqu’ils ne figurent pas dans le calendrier de sortie de l’automne 2022 de la société. Aujourd’hui, un nouveau rapport suggère que les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces pourraient être « retardés une fois de plus », un coup frustrant pour les utilisateurs de Mac.

L’information provient de l’agence de presse en ligne DigiTimes, qui a un bilan mitigé en ce qui concerne l’exactitude de ses fuites sur Apple. Si elle est avérée, ce sera une nouvelle décevante pour tous ceux qui attendaient ces nouveaux ordinateurs portables, dont l’absence de la liste des produits Apple de fin 2022 a marqué la première fois en 22 ans que la société n’a pas sortis de nouveaux Mac au 4e trimestre d’une année civile.

DigiTimes n’a pas proposé de calendrier de sortie révisé pour le MacBook Pro, ce qui signifie que l’on ne sait pas quand nous devrions attendre les nouveaux modèles. On ne sait pas non plus si le retard est seulement une question de semaines ou quelque chose de plus sérieux.

Récemment, un consensus s’est dégagé sur le fait qu’Apple organisera un événement spécial au printemps au cours duquel elle dévoilera une foule de nouveaux appareils et de mises à niveau. Les MacBook Prs 14 et 16 pouces devaient être présents lors de cet événement, mais si le rapport de DigiTimes est correct, cela pourrait maintenant être menacé.

Quelle que soit leur arrivée, la prochaine série d’ordinateurs portables MacBook Pro devrait être équipée de puces M2 Pro et M2 Max. Selon le journaliste Mark Gurman, le M2 Max pourrait être équipé d’un processeur à 12 cœurs, d’un GPU à 38 cœurs et d’une mémoire unifiée pouvant atteindre 64 Go. Les spécifications du M2 Pro restent pour l’instant inconnues.

Apple doit mettre les bouchées doubles

Ce nouveau retard n’est que le dernier d’une série de mauvaises nouvelles récentes pour Apple. Par exemple, la société a apparemment abandonné les plans pour la puce M2 Extreme du Mac Pro 2023, pour se contenter de la M2 Ultra, moins performante. Le casque de réalité mixte top secret qu’Apple développe depuis des années a également été retardé, selon Ming-Chi Kuo, analyste chez Apple.

Malgré tout, nous gardons l’espoir que les prochains modèles de MacBook Pro feront toujours leur apparition lors de l’événement de printemps d’Apple. Ils sont déjà en retard, et Apple est probablement en train de tout mettre en œuvre en interne pour s’assurer qu’ils soient prêts le plus tôt possible.