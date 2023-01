Avec le nouveau Walkman de Sony, votre musique numérique n’a jamais été aussi bonne

Sony s’engage pleinement dans le streaming musical avec son dernier Walkman, le NW-A306, qui dispose d’un nouveau moteur sonore capable d’améliorer vos morceaux préférés depuis le service de streaming de votre choix.

Grâce à la musique numérique, il est désormais très pratique de transporter toute sa bibliothèque audio avec soi, et l’utilisation de l’un des meilleurs services de streaming musical permet d’aller encore plus loin : désormais, vos morceaux n’ont même plus besoin d’occuper un espace virtuel pour que vous puissiez les écouter où vous voulez (à condition d’avoir un accès à Internet).

Cependant, les chansons diffusées en continu sont autant une malédiction qu’une bénédiction pour les audiophiles : les fichiers musicaux compressés peuvent manquer de la gamme dynamique et des subtilités acoustiques des morceaux originaux. Le NW-A306 de Sony pourrait changer cela, grâce à ses fonctions Edge-AI et DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine), qui sont conçues pour améliorer les fichiers de musique numérique compressés en temps réel, offrant ainsi une expérience beaucoup plus riche et dynamique pendant la lecture.

Ces nouveaux outils s’ajoutent aux fonctions haute résolution existantes du Walkman, comme le LDAC — qui permet à toute personne utilisant une paire des meilleurs écouteurs sans fil de profiter d’un son de haute qualité sans fil — et sa fonction 360 Reality Audio, qui permet au lecteur de vous immerger dans un paysage sonore en 3 D.

Nous devrons attendre de voir les performances du Sony NW-A306 pour connaître ses réelles capacités. Mais l’expertise audio de Sony a vu ses appareils être couronnés de succès, et nous nous attendons donc à ce que ce nouveau gadget ne fasse pas exception.

Il y a quelques inconvénients potentiels.

Tout d’abord, il ne dispose pas d’une grande capacité de stockage. Le Sony NW-A306 dispose d’un espace de stockage de 32 Go, mais une fois que vous avez pris en compte tous les logiciels que vous devez installer, il ne vous reste qu’environ 18 Go pour jouer. C’est certainement suffisant pour contenir quelques albums, mais ceux d’entre vous qui possèdent une énorme bibliothèque musicale risquent de se retrouver rapidement à court d’espace.

Et puis il y a le prix. Le NW-A306 vous coûtera 400 euros pour une sortie en janvier 2023.