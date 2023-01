La prise en charge de l’audio spatial arrive sur le Google Pixel

La mise à jour de janvier de Google Pixel est là, et elle ajoute une nouvelle fonctionnalité d’audio spatial pour les smartphones Pixel 6, 6 Pro, 7 et Pixel 7 Pro. Le chercheur Android, Mishaal Rahman, a vérifié qu’une bascule pour la fonctionnalité apparaît dans le menu des paramètres du Pixel 6 Pro avec la mise à jour stable, qui se déploie maintenant sur les appareils Pixel.

Selon la page de support de Google pour la fonctionnalité, elle est capable de prendre de l’audio à partir d’applications qui offrent un son surround 5.1 et de le faire sonner comme s’il venait de devant et derrière vous, comme si vous étiez entouré de haut-parleurs dans le monde réel. Google précise que cela devrait fonctionner avec « n’importe quel casque connecté ». Cela inclut même les casques filaires, selon un article de blog de Google datant de l’année dernière.

Spatial audio has been re-enabled for the Pixel 6 Pro and presumably Pixel 6, Pixel 7, and Pixel 7 Pro in the January 2023 update. This was previously enabled in QPR1 beta releases but was disabled in the stable QPR1 release in December (it’s also enabled in the QPR2 beta). pic.twitter.com/cpduWw7XPR

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 3, 2023