La série Samsung Galaxy S24 pourrait ne pas inclure le modèle S24+

Les semaines qui précèdent le lancement d’un grand smartphone Android sont souvent étranges. Alors que nous attendons toujours l’annonce officielle de la gamme Galaxy S23, qui aura lieu le 1er février, certains parlent déjà des modèles de l’année prochaine, et du Galaxy S24+ en particulier.

Samsung va réduire le nombre de fleurons de la série Galaxy S à seulement deux, en supprimant le modèle Plus à partir de la série Galaxy S24, selon le dernier rapport de The Elec.

Le rapport indique que le projet Galaxy S24 est appelé « DM » en interne, et qu’il n’y a que le « DM1 » et le « DM3 », et le « DM2 » est manquant, donc Samsung pourrait supprimer le modèle Galaxy S24+ à partir de l’année prochaine. Il n’est pas clair si le modèle DM2 ou le Galaxy S24+ sera ajouté à la feuille de route de Samsung pour 2024 puisque le lancement est dans un an.

Selon la source, la performance commerciale relativement faible du Galaxy S22+ serait l’une des raisons de cette décision. En effet, les smartphones « Plus » ont l’air un peu maudits (cas de l’iPhone 14 Plus). Cependant, il est encore trop tôt pour dire si Samsung abandonnera complètement le Galaxy S24+. Un éminent informateur technologique semble penser que la fuite concernant l’annulation de ce dernier est entièrement fausse.

This article is just wrong. DM1/DM2/DM3 are "diamond" aka S23 series, not S24. There's plenty of proof they all exist. Stating S24+ isn't coming just bc you're not capable of finding "DM2" wherever you were looking is just bad research. Not a major story. https://t.co/UYxsDhmODe — Roland Quandt (@rquandt) January 11, 2023

Selon Roland Quandt, l’article de The Elec qui affirme que Samsung ne lancera que deux modèles de Galaxy S24 en 2024 est « tout simplement faux ». Dans un tweet, il affirme « qu’il y a beaucoup de preuves qu’ils existent tous [S24, S24+, S24 Ultra] ». En effet, la formule actuelle semble répondre avec succès aux besoins d’un large éventail de consommateurs. Il y a la version standard plutôt compacte, un modèle intermédiaire de taille plus, et un modèle ultra-premium (qui remplace de facto la série Note).

Le modèle Plus est un intermédiaire nécessaire entre deux extrêmes, offrant un écran plus grand (ce qui est la norme dans le monde Android) sans toutes les fonctionnalités haut de gamme et le stylet. Ni la version standard, ni le Ultra ne sont capables de remplacer efficacement le Plus, notamment en raison de leurs prix très différents.

Un modèle qui a toujours du sens

Samsung a toujours eu un modèle Plus pour ses smartphones depuis le début du Galaxy S8+ en 2017, une transition de la série S7 edge en 2016. Elle a même introduit le modèle S10e, et le Galaxy S20 Ultra a rejoint les S20 et S20+ en 2020. Pour l’instant, il est encore trop tôt pour dire si le Galaxy S24+ se concrétisera ou non.

Un récent rapport a déclaré que le Galaxy A74 sera abandonné et que le Galaxy S22 FE le remplacera, et la société est également censée abandonner la série FE l’année prochaine, de sorte que le Galaxy S23 FE pourrait ne pas sortir.

Samsung a confirmé le lancement de la série Galaxy S23 lors d’un événement en personne à San Francisco le 1er février. Cela comprendra les modèles Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra, comme d’habitude.