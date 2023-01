Microsoft va commencer à facturer davantage pour ces fonctionnalités de Teams

Et bien qu’aucun prix officiel pour Teams Premium ne soit encore disponible, la société a suggéré qu’il coûtera environ 10 euros par utilisateur et par mois.

Cependant, selon une note adressée à ses partenaires, certaines des fonctionnalités de Teams — y compris les plus populaires — nécessiteront désormais un abonnement Teams Premium . Autrement dit, la version de Teams actuellement proposée par Microsoft 365 (anciennement Office 365) sera disponible pour les abonnés, mais certaines fonctionnalités plus avancées passeront au niveau Premium.

Microsoft a annoncé Teams Premium l’année dernière pour aider les télétravailleurs et les managers à tirer le meilleur parti de leurs journées de travail, et un aperçu est en ligne depuis le mois dernier. Cette semaine, la société a annoncé que la version complète de Teams Premium serait mise en ligne début février et qu’elle emporterait avec elle certaines fonctionnalités.