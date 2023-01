La dernière version bêta d’Android révèle de nouvelles fonctions de stylet et de dock pour la Pixel Tablet

La tablette Pixel Tablet a un argument de vente unique : elle est capable d’agir à la fois comme une tablette et comme votre écran de maison connectée. Ce dernier est activé par un Charging Speaker Dock, qui a été dévoilé aux côtés de l’appareil en 2022. Et d’ailleurs, Google a mentionné le support du stylet à l’époque, bien que pas beaucoup plus que la liste des fonctionnalités.

Ainsi, le Charging Speaker Dock n’est pas nouveau, et nous savions déjà qu’elle pourrait devenir une enceinte connectée lorsque la tablette Pixel s’y attache magnétiquement. Nous savons également qu’il serait capable de charger sans fil la tablette elle-même. Alors, qu’y a-t-il de plus à savoir ?

Grâce à un rapport de 9to5Google sur la dernière mise à jour trimestrielle de la bêta d’Android 13, de nouveaux détails concernant ces fonctionnalités ont fait surface. Pour commencer, la Pixel Tablet semble être la première tablette à prendre en charge l’Universal Stylus Initiative.

L’Universal Stylus Initiative (USI) vise à normaliser l’utilité des stylets non dédiés. Grâce à cela, tout ce que vous auriez à faire est de vérifier si un stylet est compatible avec l’USI afin de savoir s’il peut être utilisé sur votre tablette Pixel. Cela évite non seulement à Google de devoir fabriquer son propre stylet de marque, mais garantit également que des fonctionnalités telles que la sensibilité à la pression seront prises en charge. La compatibilité USI permet également à la tablette Pixel de bénéficier de quelques rappels utiles. Comme nous le savons tous, certains stylets ont besoin d’être rechargés, la tablette sera donc en mesure d’envoyer une notification lorsqu’elle détectera que la batterie du stylet est faible.

La mise à jour bêta fait également état d’une fonctionnalité appelée « Note Taking ». Elle permettrait aux utilisateurs d’accéder à une bulle pop-up sur l’écran de la tablette Pixel où ils pourraient rapidement griffonner toutes les idées qu’ils pourraient avoir.

Cette fonctionnalité sera probablement activée par Google Keep, l’application de notation de Google, bien qu’elle ne soit pas encore disponible.

Des améliorations de la batterie

Le Charging Speaker Dock reçoit également une fonctionnalité. Bien qu’elle ne soit pas aussi amusante que celles ci-dessus, elle est certainement importante : Battery Defender. Comme on le sait, garder son smartphone branché avec une batterie pleine peut réduire la durée de vie de la batterie, donc des fonctionnalités comme celle-ci visent à améliorer la santé de la batterie. Cela sera probablement analogue à la charge adaptative sur les smartphones Pixel comme le Pixel 7 Pro. La charge adaptative apprend vos habitudes d’utilisation, et adapte le processus de charge à celles-ci. Si vous chargez votre smartphone pendant la nuit, sa batterie ne sera chargée que jusqu’à un certain point, et le reste sera rechargé juste avant votre réveil.

Étant donné que vous êtes plus susceptible de garder votre tablette Pixel en charge — intentionnellement ou non — par son dock, la fonctionnalité ne fonctionnera pas de la même manière. Sur la tablette, la charge sera plafonnée à 90 %, ce qui permettra à votre batterie de rester saine plus longtemps.

Bien que nous n’ayons toujours pas de date de lancement définitive pour la Pixel Tablet, nous savons que cela se produira en 2023. Il est certainement génial de voir que Google planifie à l’avance et s’assure que le moment venu, la tablette aura un lancement riche en fonctionnalités.